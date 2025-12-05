Центры по размещению украинских беженцев в Нидерландах закроют "как можно скорее". Таков план местного правительства. Это относительно вежливое, но категоричное "Пошли вон".

Уж от кого-кого, а от ваших мальчиков мы не ожидали, говаривали советские учителя. Голландцы — нация вроде бы толерантная, даже кичащаяся этим. Они терпели мигрантов из мест куда более диких, чем даже Украина, а тут вдруг стало невтерпеж?

Формально украинцев не гонят: они могут остаться, если найдут себе жилье и будут сами его оплачивать. Вполне справедливое требование с учетом дыр в голландском бюджете. Но есть нюанс: другого жилья они не найдут. Его попросту нет в стране, где плотность населения, миграционный прирост и, как следствие, цены на недвижимость сильно выше среднего значения по Европе. Те, кто побогаче, выкрутятся. Тем, кто победнее, придется покинуть Нидерланды хотя бы на время, что зачастую означает обнуление трехлетнего срока, после которого можно подавать на гражданство.

Вот так изящно голландцы мотнули шеей, на которой сидели порядка 120-140 тысяч украинцев. Толерантность подданных Оранской династии в принципе преувеличивают. В будущем составе парламента будут три фракции от партий, которые называют "ультраправыми" за их отношение к мигрантам, особенно к мусульманам, однако украинцев в последнее время тоже выделяют как особую проблему.

В вопросе мигрантов (но не в методах его разрешения) с "ультраправыми" солидарны некоторые системные силы, включая партию экс-премьера и нынешнего генсека Североатлантического альянса Марка Рютте. Он сохраняет значительное влияние на политику родины, а его люди пока еще входят в состав правительства, так что изгнание украинцев из Голландии можно считать операцией НАТО, за которой уши Рютте торчат.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сто раз повторял, что хочет завершения конфликта, а Нидерланды привыкли слушаться США. Но на этот раз мотив голландцев — продолжать боевые действия, пока у Киева люди не кончились. Лучшее тому доказательство — четверть миллиарда евро, выделенная Украине на прошлой неделе для закупки вооружений. Те страны ЕС, где правительства смирились с мирной доктриной Трампа, поступают противоположным образом, как, например, Италия, которая в то же самое время приостановила участие в программе по закупке оружия для ВСУ.

За последние четыре года голландцы ни разу не дали повода заподозрить себя в желании сэкономить на Украине. И трудно поверить, будто они решили начать экономить прямо сейчас, причем не на Владимире Зеленском и его вороватых дружках, а на беженцах. Тут дело в другом. Нидерланды относятся к той группе стран, где политики проговариваются: для продолжения боевых действий против России Киеву нужны не только деньги, но и солдаты.

О том, что Евросоюз должен не потакать украинским уклонистам, а высылать их на родину, помимо Нидерландов, чаще всего вспоминают еще в трех странах ЕС — Германии, Польше и Чехии. Там видят противоречие в том, чтобы одновременно спонсировать боевые действия и дезертирство. Праздношатающиеся украинские мужчины уже стали в этих государствах причиной социального раздражения. Дошло до того, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поссорился из-за мигрантов с Зеленским , которому прощал коррупцию, неонацизм и другие вещи, обычно считающиеся в Германии непростительными.

Однако законы в ЕС в большинстве случаев запрещают просто взять и отдать Зеленскому людей на пушечное мясо, тем более тех, у кого есть статус беженца. Поэтому желание отправить на фронт евроинтегрировавшихся украинцев пока остается несбыточным. Максимум, на что в этом смысле способны европейцы, — это урезать социальные выплаты и предложить денег на переезд. Только голландцы пошли чуть дальше, благо они передовики в деле снабжения Украины. Раньше снабжали деньгами, снарядами, вооружением вплоть до истребителей, а теперь дело дошло до солдат.

В общем, миролюбие Нидерландов, как и их толерантность, не нужно преувеличивать. В отношении России эта держава ведет себя агрессивно, а в отношении украинцев — безжалостно. Но и преуменьшать не стоит. Срочность, с которой решили покончить с социальным жильем для "ухилянтов", имеет свои причины.

На выборах в конце октября голландцы всех удивили и пошли против общеевропейских трендов. Победила леволиберальная партия "Демократы 66", чей лидер и вероятный будущий премьер Роб Йеттен верит в открытые границы, всем сердцем поддерживает Украину и живет с игроком сборной Аргентины по хоккею на траве. Этот калейдоскоп перверсий означает, что украинцы, планировавшие осесть в Голландии, могли бы вздохнуть свободно, если бы итоги голосования не стали для уходящей власти поводом сыграть на опережение и закрыть приюты для "ухилянтов".

Особенность голландской демократии в том, что на парламентских выборах нет барьера, помимо математического: каждой из партий достаточно получить долю в 1/150 голосов, чтобы провести в 150-местный парламент одного депутата. При этом совещаться о новой правящей коалиции и "решать вопросы на берегу" они могут сколь угодно долго: закон не ограничивает. Иногда процесс затягивается на месяцы и даже годы, а до тех пор страной управляет старое правительство. Вот и сейчас так.

Про новую коалицию уже понятно, что она будет проевропейской, пронатовской, прокиевской и антироссийской, а вот по вопросу мигрантов, в том числе с Украины, ее потенциальные участники расходятся. Новый премьер, вероятно, не позволил бы выгнать украинцев на мороз и на восточный фронт, но отменить ранее принятое решение не сможет. Поэтому центры размещения и хотят закрыть как можно быстрее, пока в правительстве доминируют, с одной стороны, милитаристы и "ястребы", а с другой — противники миграции. Это их общий вклад в войну и в "будь что будет".

Продолжения боевых действий хотят и многие украинские мигранты. По части оголтелости и непримиримости они дадут фору даже бойцам неонацистских батальонов, поскольку имеют шкурный интерес. От войны зависят их юридический статус, социальные выплаты, возможность легально находиться в ЕС и подавать на гражданство. Те, кому не повезло остаться на Украине, должны умирать, чтобы тем, кто уехали, было удобнее устроиться.

Поэтому новость о выделении Киеву голландского транша на 250 миллионов евро они восприняли с воодушевлением, не распознав поцелуя Иуды. Последовавший за этим план по сворачиванию жилищных программ вызвал у тех же людей недоумение и даже гнев, хотя оба решения преследуют одну цель: топить печку Марса, пока еще есть кем топить.

Для России лучше, если украинские мужчины призывного возраста пока останутся в Голландии или еще где-нибудь, нежели будут принуждены вернуться на Украину. И теперь это зависит от прыти извращенца, который относится к хоккею на траве как к чему-то нормальному.