Конфликт между канцлером Германии и тем, кто называет себя президентом Украины, интересен своей классичностью: немцы хотят сгонять украинцев мужского пола в полки и отправлять на Восточный фронт. Да, опять. Двух попыток им показалось мало.

Фридрих Мерц канцлер нелюбимый, невезучий и душный, но тем не менее амбициозный: строит четвертый рейх. Возврат к старым добрым (сытым и спокойным) временам, как при Ангеле Меркель , признан невозможным: газ уже не будет настолько же дешев, уровень жизни — высок, а промышленность конкурентоспособна. Но Мерц всегда терпеть не мог Меркель, и у него другое видение: новая милитаризация Германии

К концу десятилетия годовой военный бюджет ФРГ должен достигнуть 150 миллиардов евро. Для сравнения: у французов всего 80 миллиардов евро — и они уже начали беспокоиться. Прошлая милитаризация у соседей для них имела неприятные последствия. И позапрошлая тоже. Причем не только для них — для всей Европы

Параллельно Берлин вернет военный призыв. Население против такого шага, и формально он отложен в надежде на приток добровольцев-контрактников в бундесвер. Надежды эти призрачны, а позиция Мерца в том, что при недоборе обязаловку все равно придется вводить. Как минимум лотерейного типа, когда имена "победителей" определяет программа.

Но самое важное в немецком плане-капкане — это переориентация экономики. Государство направит огромные инвестиции из заемных средств в предприятия военно-промышленного комплекса, которые должны увеличить объемы производства и стать новой точкой роста. Для этого им обеспечат как внутренний спрос — за счет перевооружения бундесвера, так и внешний — за счет холодной войны в Европе и горячего конфликта на Украине

Мерц уверен: и то, и другое — надолго. Его ставка на милитаризацию стратегическая, с расчетом на будущее. Но украинская армия до этого будущего рискует не дожить, поскольку с 2022 по 2025 год Украина прошла путь от страны добровольцев до страны "ухилянтов" — бегущих с фронта, за границу или просто по улицам от "людоловов" из ТЦК.

Немецкая разведка знает, Мерц знает, вообще все знают: ВСУ остро нужны солдаты. Однако "пушечное мясо" прячется — кто по квартирам, кто по хуторам, кто в Европе. Этих последних Мерцу и многим другим европейцам хочется отправить на восточный фронт особенно сильно.

"Зеленский должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию", — публично заявил канцлер на прошлой неделе. По этому вопросу на Мерца давят и однопартийцы и избиратели, недовольные тем, что ФРГ стала кормушкой для дезертиров. Уже объявлено, что пособие по безработице для мигрантов из Украины будет заменено меньшими выплатами.

Схожие тенденции и в других странах ЕС , где "ухилянтов" особенно много, — Чехии Польше . В Праге новое правительство пришло к власти благодаря лозунгам о снятии Украины с довольствия. А для поляков резкий приток украинцев призывного возраста стал причиной общественно-политического напряжения и настолько злобных шуток, что их даже пересказывать неудобно.

"Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе. Люди устали от войны, от этих расходов. Не так легко стало обеспечивать продолжение поддержки", — жалуется польский премьер Дональд Туск

Мерц пожаловался непосредственно Зеленскому — и явно получил не тот ответ, на который рассчитывал. В результате они, как утверждают немецкие СМИ, поссорились. Но что именно хотел услышать немецкий канцлер, решительно непонятно. Мерц вообще странный парень.

Что может сделать Зеленский в ситуации, когда украинцев нужно выманить из Евросоюза под Гуляйполе? Он может умолять, угрожать, махать сладким пряником, но те, кто из Украины бежал, переходя через Карпаты и переплывая через Тису, туда по доброй воле не вернутся.

Киевский режим проигрывает даже в мягкой силе — и даже украинцам. Ему больше нечего им предложить. У него есть комик, ближайшее окружение которого попалось на воровстве. Есть повсеместная игра с ТЦК в казаки-разбойники, из-за чего города превратились в женское царство. Есть несколько часов электроэнергии в сутки. И разумеется, есть "европейский выбор". Только он не нужен тем, кто этот выбор уже сделал ногами.

Как следствие, Зеленский и Мерц не могут найти общего языка по вопросу "ухилянтов". Никто из них не желает брать на себя дополнительные политические риски, переходя к жестким мерам. В случае Германии — это депортация украинцев на родину. Но во-первых, так мешают поступить законы, во-вторых, у немцев возникнет слишком много вопросов, почему депортируют только украинцев, ведь из ФРГ много кого хочется депортировать.

Что же касается криворожца, он мог бы аннулировать все документы "ухилянтов" на территории ЕС и заморозить всю их собственность на Украине. Однако полезный эффект от такого кнута так же маловероятен, как и от пряника. Зато отношения с диаспорой Зеленский испортит навсегда, а сейчас это его лучшие друзья. Его инвестиция в собственное будущее.

Криворожец все еще пытается представлять это будущее радужным, в крайнем случае рассчитывает на то, что самолет унесет его в Лондон , где он станет "президентом в изгнании", а украинская диаспора в странах Запада — источником его легитимности.

Ранее британские специалисты консультировали украинский центризбирком по голосованию на зарубежных участках. Это заготовка на будущее и начало молдавизации Украины, когда власть проигрывает выборы внутри страны, но остается властью благодаря зарубежной диаспоре.

На Украине, как и Молдавии , многие оставшиеся смотрят на руководство с брезгливостью, а вот те, кто успел уехать, наоборот, — горячие поклонники режима. В ЕС украинец, требующий войны до последнего украинца, стоит за свой шкурный интерес. Одна только утрата статуса беженца — неизбежная в случае прекращения боев — больно ударит по его карману, а перспектива возвращения на родину пугает (по данным украинских социологов) две трети диаспоры.

Голосами этих украинцев, рассеянных по Европе, Зеленский планирует переизбираться, если подобного потребуют от него обстоятельства. В крайнем случае переизбираться он собирается прямо из Лондона. В любом случае — по системе, сочиненной британцами, цели которых тоже кажутся прозрачными.

Если прозападный режим на Украине падет, натовским "ястребам" нужен будет такой "президент в изгнании", который продолжает боротьбу дистанционно и даст тем самым формальные основания для продолжения военно-террористических акций против России

Чтобы эта схема не была столь же безжизненна, как в случае со Светланой Тихановской , головнокомандумача изберут на зарубежных участках голосами диаспоры. Только Зеленский не может гарантировать, что этим человеком станет именно он: пускай это должность без полномочий, найдутся лица и посвежее. Единственная его надежда — статус кумира в среде эмигрантов, которого он лишится, если, по просьбе Мерца, начнет мешать им жить.