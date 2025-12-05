Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 05.12.2025
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине

WP: ЕС недоволен тем, как Трамп работает над разрешением конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Европейцы пожаловались на то, как президент США Дональд Трамп работает над урегулированием конфликта на Украине, пишет Washington Post.

"Подход Трампа неоднократно оставлял европейских лидеров в неведении, они полагались на утечки и новостные сообщения о последних событиях..." — говорится в публикации.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
10:30
Европейским лидерам придется приспособиться к новой реальности, в которой интересы США не обязательно совпадают с их интересами, заявил Джузеппе Спатафора, аналитик Института исследований безопасности ЕС и бывший политический советник НАТО в комментарии изданию.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Признание Макрона Зеленскому вызвало изумление на Западе
11:47
 
