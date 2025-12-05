В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Европейцы пожаловались на то, как президент США Дональд Трамп работает над урегулированием конфликта на Украине, пишет Washington Post.
"Подход Трампа неоднократно оставлял европейских лидеров в неведении, они полагались на утечки и новостные сообщения о последних событиях..." — говорится в публикации.
Европейским лидерам придется приспособиться к новой реальности, в которой интересы США не обязательно совпадают с их интересами, заявил Джузеппе Спатафора, аналитик Института исследований безопасности ЕС и бывший политический советник НАТО в комментарии изданию.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
