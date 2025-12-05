Темрезов: КЧР едина в поддержке наших защитников и жителей новых регионов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На территории Карачаево-Черкесской Республики действуют 403 волонтерские организации, регион един в поддержке наших защитников и жителей новых регионов, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Любому человеку, который нуждается в помощи, важно чувствовать, что рядом есть неравнодушные люди. И сегодня, в День добровольца, мы говорим им "спасибо". В Карачаево-Черкесии действуют 403 волонтерские организации, на федеральном портале ДОБРО.РФ зарегистрировано свыше 15500 волонтеров", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что на самом деле земляков, действующих по зову сердца, гораздо больше. Это те, кто вяжет теплые вещи, плетет маскировочные сети, собирает посылки для фронта.

"Сегодня Карачаево-Черкесия, как никогда, едина в поддержке наших защитников и жителей новых регионов", – отметил Темрезов.

По его словам, сфер, где незаменима помощь добровольцев, не счесть: они бережно сохраняют историю Великой Отечественной войны, помогают в поисках пропавших, работают в госпиталях, защищают природу, заботятся о старшем поколении, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья и спасают бездомных животных.

"Горжусь, что в нашей республике так много людей, для которых нет чужой беды. И искренне благодарен добровольцам за самоотверженность, патриотизм, за вклад в Победу и развитие родной республики и страны. Вы - настоящие герои нашего времени! С праздником, дорогие друзья! Пусть ваши сердца никогда не устают творить добро. Желаю вам сил, тепла и неиссякающего вдохновения для новых созидательных дел!" – написал Темрезов.