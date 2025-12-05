В Татарстане две системы местного самоуправления работают эффективно

КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Регионы Приволжского федерального округа эффективно работают и с одноуровневой, и с двухуровневой системами местного самоуправления, обмен опытом и правоприменительными практиками позволит и дальше успешно развивать систему управления на местах, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

В июне 2025 года вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Регионы активно участвовали в работе над этим законопроектом, в частности, Татарстан выступал за сохранение двухуровневой системы. В соответствии с документом, субъекты РФ самостоятельно решают, какую систему организации местного самоуправления использовать - одноуровневую или двухуровневую.

"Мы благодарны руководству страны и лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за сохранение в том числе двухуровневой системы местного самоуправления. Ряд субъектов Российской Федерации, в том числе из нашего округа, сохранили двухуровневую систему, другие перешли на одноуровневую. Это наглядно демонстрирует разнообразие подходов и региональную специфику, которая отражает реальные потребности территорий", - сказал Минниханов на заседании совета законодателей ПФО.

В Татарстане двухуровневая система, по словам Минниханова, прекрасно работает. По его мнению, поселенческий уровень власти, опора на местных депутатов (а их в республике 7,5 тысячи) очень важны, именно муниципалитет должен быть в "шаговой доступности" для населения. Особенно это важно в условиях СВО, когда нужны кадры на местах для оперативного решения вопросов.

"Убежден, благодаря открытому диалогу, взаимодействию и обмену правоприменительными практиками мы сможем и дальше развивать систему управления на местах", - отметил Минниханов.