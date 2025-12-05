Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане две системы местного самоуправления работают эффективно
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
18:32 05.12.2025
В Татарстане две системы местного самоуправления работают эффективно
В Татарстане две системы местного самоуправления работают эффективно
Регионы Приволжского федерального округа эффективно работают и с одноуровневой, и с двухуровневой системами местного самоуправления, обмен опытом и... РИА Новости, 05.12.2025
республика татарстан
рустам минниханов
2025
Новости
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
В Татарстане две системы местного самоуправления работают эффективно

Минниханов: две системы организации местного самоуправления работают эффективно

Рустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Регионы Приволжского федерального округа эффективно работают и с одноуровневой, и с двухуровневой системами местного самоуправления, обмен опытом и правоприменительными практиками позволит и дальше успешно развивать систему управления на местах, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
В июне 2025 года вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Регионы активно участвовали в работе над этим законопроектом, в частности, Татарстан выступал за сохранение двухуровневой системы. В соответствии с документом, субъекты РФ самостоятельно решают, какую систему организации местного самоуправления использовать - одноуровневую или двухуровневую.
"Мы благодарны руководству страны и лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за сохранение в том числе двухуровневой системы местного самоуправления. Ряд субъектов Российской Федерации, в том числе из нашего округа, сохранили двухуровневую систему, другие перешли на одноуровневую. Это наглядно демонстрирует разнообразие подходов и региональную специфику, которая отражает реальные потребности территорий", - сказал Минниханов на заседании совета законодателей ПФО.
В Татарстане двухуровневая система, по словам Минниханова, прекрасно работает. По его мнению, поселенческий уровень власти, опора на местных депутатов (а их в республике 7,5 тысячи) очень важны, именно муниципалитет должен быть в "шаговой доступности" для населения. Особенно это важно в условиях СВО, когда нужны кадры на местах для оперативного решения вопросов.
"Убежден, благодаря открытому диалогу, взаимодействию и обмену правоприменительными практиками мы сможем и дальше развивать систему управления на местах", - отметил Минниханов.
Мероприятия 78-го заседания совета законодателей Приволжского федерального округа проходят в Казани с 3 по 5 декабря. Парламентарии обсуждают вопросы внедрения законодательных новаций в сферу местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также развития внутреннего туризма в субъектах округа.
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
Версия 2023.1 Beta
