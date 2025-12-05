Трусова могла бы подготовиться к Олимпиаде 2030 года, считает Тарасова

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Игнатова (Трусова) могла бы подготовиться к Играм 2030 года, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее Трусова в своем Telegram-канале рассказывала, что в ближайшее время планирует восстанавливать элементы "ультра-си", но пока еще не до конца готова, так как является кормящей мамой, а ее связки и мышцы после беременности не восстановились.
Трусова не исключила возвращения в профессиональный спорт
20 сентября, 21:46
"Конечно, я хочу, чтобы Саша вернулась в спорт высших достижений. Думаю, этого хотят все люди, которые любят спорт. Почему бы ей не вернуться? Она все прыгала до рождения ребенка. Ее техническая сторона на очень высоком уровне. Сейчас, думаю, она восстанавливается, чтобы в том числе работать в шоу. Надо же показывать свое мастерство, почему ты там, почему тебя все любят, почему тебя запомнили. Не то что ты катал одно, а сейчас выходишь и делаешь два вращения и аксель в полтора оборота. От этого и шоу будет лучше, и ты будешь чувствовать себя нужной. Мне кажется, у Саши получится вернуться. Она молодая. Саша могла бы к следующим Олимпийским играм подготовиться. Вот это была бы судьба! То, что люди бы запомнили и любили всю оставшуюся жизнь. А потом уже работать в профессионалах. Мне кажется, это интересно. Очень хорошо, что Саша тренируется и пробует возвратиться к себе прежней", - сказала Тарасова.
У 21-летней Трусовой и ее мужа, фигуриста Макара Игнатова, 6 августа родился сын Михаил.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.