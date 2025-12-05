Рейтинг@Mail.ru
Трусова могла бы подготовиться к Олимпиаде 2030 года, считает Тарасова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:00 05.12.2025
Трусова могла бы подготовиться к Олимпиаде 2030 года, считает Тарасова
Трусова могла бы подготовиться к Олимпиаде 2030 года, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трусова могла бы подготовиться к Олимпиаде 2030 года, считает Тарасова
Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Игнатова (Трусова) могла бы подготовиться к Играм 2030 года, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
татьяна тарасова
международный союз конькобежцев (isu)
александра игнатова (трусова)
Александра Игнатова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Игнатова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Игнатова (Трусова) могла бы подготовиться к Играм 2030 года, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее Трусова в своем Telegram-канале рассказывала, что в ближайшее время планирует восстанавливать элементы "ультра-си", но пока еще не до конца готова, так как является кормящей мамой, а ее связки и мышцы после беременности не восстановились.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Трусова не исключила возвращения в профессиональный спорт
20 сентября, 21:46
"Конечно, я хочу, чтобы Саша вернулась в спорт высших достижений. Думаю, этого хотят все люди, которые любят спорт. Почему бы ей не вернуться? Она все прыгала до рождения ребенка. Ее техническая сторона на очень высоком уровне. Сейчас, думаю, она восстанавливается, чтобы в том числе работать в шоу. Надо же показывать свое мастерство, почему ты там, почему тебя все любят, почему тебя запомнили. Не то что ты катал одно, а сейчас выходишь и делаешь два вращения и аксель в полтора оборота. От этого и шоу будет лучше, и ты будешь чувствовать себя нужной. Мне кажется, у Саши получится вернуться. Она молодая. Саша могла бы к следующим Олимпийским играм подготовиться. Вот это была бы судьба! То, что люди бы запомнили и любили всю оставшуюся жизнь. А потом уже работать в профессионалах. Мне кажется, это интересно. Очень хорошо, что Саша тренируется и пробует возвратиться к себе прежней", - сказала Тарасова.
У 21-летней Трусовой и ее мужа, фигуриста Макара Игнатова, 6 августа родился сын Михаил.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду
3 декабря, 19:54
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникТатьяна ТарасоваМеждународный союз конькобежцев (ISU)Александра Игнатова (Трусова)
 
