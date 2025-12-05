Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sud-2060225676.html
В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии
В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии - РИА Новости, 05.12.2025
В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу главы оппозиционного "Народного фронта Азербайджана" Али Керимли и оставил в силе решение первой инстанции о... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:12:00+03:00
2025-12-05T22:12:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
народный фронт азербайджана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251121/mid-2056605408.html
https://ria.ru/20251029/moskva-2051432372.html
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, народный фронт азербайджана
В мире, Азербайджан, Баку, Народный фронт Азербайджана
В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии

РИА Новости: суд оставил в силе арест главы "Народного фронта Азербайджана"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 дек – РИА Новости. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу главы оппозиционного "Народного фронта Азербайджана" Али Керимли и оставил в силе решение первой инстанции о его аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении председателя партии "Народного фронта Азербайджана" Али Керимли, задержанного в ходе операции СГБ республики. Суд не удовлетворил жалобу", - сообщили в апелляционном суде.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве
21 ноября, 14:50
Ранее Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении Керимли меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и 15 дней.
Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он был допрошен в службе государственной безопасности Азербайджана в рамках расследования. Арест Керимли связан с уголовным делом, расследуемым СГБ республики в отношении бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.
Мехтиев обвиняется по статьям, предусматривающим наказание за действия, направленные на захват власти, государственную измену и легализацию имущества, приобретенного преступным путем.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков
29 октября, 12:02
 
В миреАзербайджанБакуНародный фронт Азербайджана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала