В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии

БАКУ, 5 дек – РИА Новости. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу главы оппозиционного "Народного фронта Азербайджана" Али Керимли и оставил в силе решение первой инстанции о его аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении председателя партии "Народного фронта Азербайджана" Али Керимли, задержанного в ходе операции СГБ республики. Суд не удовлетворил жалобу", - сообщили в апелляционном суде.
Ранее Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении Керимли меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и 15 дней.
Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он был допрошен в службе государственной безопасности Азербайджана в рамках расследования. Арест Керимли связан с уголовным делом, расследуемым СГБ республики в отношении бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.
Мехтиев обвиняется по статьям, предусматривающим наказание за действия, направленные на захват власти, государственную измену и легализацию имущества, приобретенного преступным путем.
