В Азербайджане суд оставил в силе арест главы оппозиционной партии

БАКУ, 5 дек – РИА Новости. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу главы оппозиционного "Народного фронта Азербайджана" Али Керимли и оставил в силе решение первой инстанции о его аресте, сообщили РИА Новости в суде.