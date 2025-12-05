Мантуров раскрыл детали размещения новой российской орбитальной станции

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская орбитальная станция будет размещена на орбите с наклонением 51,6 градуса, на ней же планирует строить свою станцию Индия, заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Здесь мы двигаемся параллельными курсами... Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС. До этого рассматривался вопрос о 96 градусах угла наклонения", - сказал Мантуров в интервью RT.
Ранее планировалось, что Российская орбитальная станция будет построена на полярной орбите с наклонением 96,8 градуса. Такая орбита более подвержена радиационному воздействию Солнца, но позволяет осматривать всю территорию России, в отличие от орбиты с наклонением в 51,6 градуса, на которой летали советские станции и сейчас работает Международная космическая станция.
В июле гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по наклонению орбиты РОС "остается много вопросов", а в Российской академии наук сообщили о готовности рассмотреть новые обоснования по ее изменению на научном совете по космосу РАН.
В августе-сентябре биологический спутник "Бион-М" №2 совершил полёт по полярной орбите, близкой к той, на которой планировалось развёртывание РОС. Как сообщил до запуска Баканов, в ходе полёта планировалось изучить, как на ней космической пространство воздействует на живой организм. По его словам, возможность запуска людей на такую траекторию могла бы рассматриваться "если никаких проблем не будет".
Первый модуль РОС планируется запустить в декабре 2027 года. Сроки эксплуатации МКС, первый модуль которой был отправлен в 1998 году, неоднократно продлевались. По итогам прошедших летом в США переговоров "Роскосмоса" и НАСА Баканов заявил, что стороны договорились эксплуатировать станцию совместно до 2028 года, и сводить с орбиты до 2030-го включительно.