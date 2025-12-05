Мантуров раскрыл детали размещения новой российской орбитальной станции

В августе-сентябре биологический спутник "Бион-М" №2 совершил полёт по полярной орбите, близкой к той, на которой планировалось развёртывание РОС. Как сообщил до запуска Баканов, в ходе полёта планировалось изучить, как на ней космической пространство воздействует на живой организм. По его словам, возможность запуска людей на такую траекторию могла бы рассматриваться "если никаких проблем не будет".