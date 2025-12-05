Рейтинг@Mail.ru
Мантуров раскрыл детали размещения новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 05.12.2025
Наука
 
16:53 05.12.2025 (обновлено: 17:14 05.12.2025)
Мантуров раскрыл детали размещения новой российской орбитальной станции
Российская орбитальная станция будет размещена на орбите с наклонением 51,6 градуса, на ней же планирует строить свою станцию Индия, заявил в пятницу первый... РИА Новости, 05.12.2025
Мантуров раскрыл детали размещения новой российской орбитальной станции

Мантуров: Россия построит станцию на орбите с наклонением в 51,6 градуса

Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская орбитальная станция будет размещена на орбите с наклонением 51,6 градуса, на ней же планирует строить свою станцию Индия, заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Здесь мы двигаемся параллельными курсами... Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС. До этого рассматривался вопрос о 96 градусах угла наклонения", - сказал Мантуров в интервью RT.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
17 сентября, 10:33
Ранее планировалось, что Российская орбитальная станция будет построена на полярной орбите с наклонением 96,8 градуса. Такая орбита более подвержена радиационному воздействию Солнца, но позволяет осматривать всю территорию России, в отличие от орбиты с наклонением в 51,6 градуса, на которой летали советские станции и сейчас работает Международная космическая станция.
В июле гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по наклонению орбиты РОС "остается много вопросов", а в Российской академии наук сообщили о готовности рассмотреть новые обоснования по ее изменению на научном совете по космосу РАН.
В августе-сентябре биологический спутник "Бион-М" №2 совершил полёт по полярной орбите, близкой к той, на которой планировалось развёртывание РОС. Как сообщил до запуска Баканов, в ходе полёта планировалось изучить, как на ней космической пространство воздействует на живой организм. По его словам, возможность запуска людей на такую траекторию могла бы рассматриваться "если никаких проблем не будет".
Первый модуль РОС планируется запустить в декабре 2027 года. ​Сроки эксплуатации МКС, первый модуль которой был отправлен в 1998 году, неоднократно продлевались. По итогам прошедших летом в США переговоров "Роскосмоса" и НАСА Баканов заявил, что стороны договорились эксплуатировать станцию совместно до 2028 года, и сводить с орбиты до 2030-го включительно.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
31 июля, 20:30
 
НаукаРоссияИндияСШАДмитрий БакановДенис МантуровРоскосмосРоссийская академия наукНАСА
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
