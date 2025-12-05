Рейтинг@Mail.ru
Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна - РИА Новости, 05.12.2025
21:59 05.12.2025 (обновлено: 22:24 05.12.2025)
Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна
Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна - РИА Новости, 05.12.2025
Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна
Окружной суд в Соединенных Штатах позволил американскому правительству обнародовать судебные материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри... РИА Новости, 05.12.2025
сша
в мире
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
фбр
сша
флорида
нью-йорк (город)
сша, в мире, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп, фбр
США, В мире, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ФБР
Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна

РИА Новости: суд с США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах позволил американскому правительству обнародовать судебные материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из судебного документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Постановляется, что ускоренное ходатайство правительства США о рассекречивании протоколов большого жюри и внесении изменений в охранный приказ удовлетворено", - говорится в решении окружного суда по южному округу Флориды.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна
3 декабря, 23:31
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила 20 ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же день стало известно, что Трамп подписал законопроект.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель
25 ноября, 22:23
 
