Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах позволил американскому правительству обнародовать судебные материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из судебного документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.