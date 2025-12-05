МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны России.

За неделю потери ВСУ составили порядка 9050 военнослужащих, ПВО РФ сбила пять ракет "Нептун" и 1120 БПЛА.

Семь безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в северо-западной части Черного моря за неделю.

В ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории РФ в течение недели ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим их работу, и инфраструктуре ВСУ.

Новости с ЛБС

Пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным "Кубик" рассказал, что уже два года на передовой его сопровождает необычный талисман - вязаный Чебурашка , ставший для бойцов символом поддержки и оберегом.

Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики , рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска

Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, как во время освобождения Красноармейска пнул в опорный пункт противника брошенную в него украинским боевиком гранату, после чего уничтожил двух солдат противника.

Подлость ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по Васильевской центральной райбольнице, в результате него частично повреждено здание и автомобиль скорой помощи.

Луганское министерство топлива, энергетики и угольной промышленности сообщило, что украинские войска ночью атаковали энергообъекты в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском округах республики, из-за ударов беспилотников обесточены ряд населенных пунктов.

Из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены элементы портовой инфраструктуры в кубанском Темрюке , сообщили в региональном оперштабе.

По населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов, сообщили в экстренных службах региона.

Неотвратимость наказания

Финляндии и Следственный комитет РФ сообщил, что шести украинским боевикам заочно предъявлены обвинения в убийстве 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Также российские следователи завершили расследование уголовных дел против девяти наемников, в том числе из Аргентины Японии , которые воевали на стороне ВСУ.

Командиру батальона ударных беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди предъявлено заочное обвинение в теракте в Курской области , в результате которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева , сообщили в Telegram-канале ведомства.

Следующая встреча

По словам Ушакова, как только будут созданы предпосылки для телефонных или очных контактов президентов РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа , все будет организовано достаточно быстро, но в ближайшее время такого пока не планируется.

Москва ждет реакции из Вашингтона на состоявшиеся переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером , который активно подключился к вопросам украинского урегулирования, заявил помощник президента РФ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису. Это разочарование объясняется тем, что, согласно стратегии национальной безопасности США, переговоры об урегулировании на Украине соответствуют коренным интересам Соединенных Штатов и нужны для восстановления стратегической стабильности с Россией.