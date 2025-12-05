Офис Совкомбанка получил серебро в ренкинге Forbes

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Офис Совкомбанка в бизнес-парке Comcity в новой Москве получил серебро в федеральном ренкинге "Топ не штаб-квартир российских компаний" от FResearch (спецпроекты Forbes) и Pridex, сообщает пресс-служба банка.

Современный офис Совкомбанка был высоко оценен по целому ряду ключевых критериев, определяющих комфорт и эффективность рабочего пространства. В рамках исследования оценивались качество здания, его локация, эргономичность площадки, ориентация на сотрудников, технологичность и экологичность. Офис Совкомбанка удостоился платиновой оценки – высшей возможной – за экологичность, а также золотой медали за эргономичность.

Также серебро получили IT-хабы ВТБ и "Магнита", офисы "Сибура" и "Эр-телеком".

Исследование "Топ штаб-квартир российских компаний" от Pridex и FResearch (исследования Forbes) проводится на протяжении трех лет и изучает лучшие практики в организации головных офисов крупнейших бизнесов страны. В 2025 году фокус исследования расширился и включил в себя пространства за пределами штаб-квартир, которые также становятся важными точками роста корпоративной культуры и эффективности. Первым результатом исследования-2025 является ренкинг "Топ не штаб-квартир российских компаний".