Офис Совкомбанка получил серебро в ренкинге Forbes
Офис Совкомбанка получил серебро в ренкинге Forbes - РИА Новости, 05.12.2025
Офис Совкомбанка получил серебро в ренкинге Forbes
05.12.2025
2025-12-05T12:25:00+03:00
2025-12-05T12:25:00+03:00
2025-12-05T12:25:00+03:00
Новости
Офис Совкомбанка получил серебро в ренкинге Forbes
Офис Совкомбанка в новой Москве получил серебро в ренкинге Forbes
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Офис Совкомбанка в бизнес-парке Comcity в новой Москве получил серебро в федеральном ренкинге "Топ не штаб-квартир российских компаний" от FResearch (спецпроекты Forbes) и Pridex, сообщает пресс-служба банка.
Современный офис Совкомбанка был высоко оценен по целому ряду ключевых критериев, определяющих комфорт и эффективность рабочего пространства. В рамках исследования оценивались качество здания, его локация, эргономичность площадки, ориентация на сотрудников, технологичность и экологичность. Офис Совкомбанка удостоился платиновой оценки – высшей возможной – за экологичность, а также золотой медали за эргономичность.
Также серебро получили IT-хабы ВТБ и "Магнита", офисы "Сибура" и "Эр-телеком".
Исследование "Топ штаб-квартир российских компаний" от Pridex и FResearch (исследования Forbes) проводится на протяжении трех лет и изучает лучшие практики в организации головных офисов крупнейших бизнесов страны. В 2025 году фокус исследования расширился и включил в себя пространства за пределами штаб-квартир, которые также становятся важными точками роста корпоративной культуры и эффективности. Первым результатом исследования-2025 является ренкинг "Топ не штаб-квартир российских компаний".
В "Топ не штаб-квартир российских компаний" вошли 15 лучших офисов, которые были распределены на четыре типологии – IT-хаб, офис подразделения, региональный офис, R&D (центр исследований и разработок) – в соответствии с доминирующей функцией.