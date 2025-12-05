Рейтинг@Mail.ru
Современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:51 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sizo-2060152082.html
Современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани
Современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани - РИА Новости, 05.12.2025
Современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани
Новый современный следственный изолятор на 1 тысячу мест, построенный по федеральной целевой программе, открыли в Казани, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:51:00+03:00
2025-12-05T16:51:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань
Современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани

Минниханов: современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Новый современный следственный изолятор на 1 тысячу мест, построенный по федеральной целевой программе, открыли в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Объект посетили глава Татарстана Рустам Минниханов, министр юстиции России Константин Чуйченко, директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Ранее УФСИН России по Татарстану сообщало, что строительство в Казани следственного изолятора ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)". Новый следственный изолятор призван заменить ныне действующий СИЗО-1, являющийся памятником архитектуры и находящийся в охранной зоне Казанского кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новое здание начали строить в 2022 году. Площадь застройки составила почти 22 тысячи квадратных метров.
"Рустам Минниханов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию данного комплекса зданий полностью решает проблему переполненности следственных изоляторов в Казани. Раис республики отметил, что следственный изолятор построен в кратчайшие сроки с применением современных строительных материалов и новых технологий в охране и размещении специального контингента", - говорится в сообщении.
В состав следственного изолятора входят административное здание, шесть режимных корпусов, в том числе отдельный для размещения подозреваемых и обвиняемых женщин и несовершеннолетних, сборно-следственное отделение, корпус длительных и краткосрочных свиданий, корпус транзитно-пересыльного пункта, корпус медицинской части с амбулаторией, прачечная, столовая для сотрудников УИС, здание складских помещений, гараж с ремонтной зоной и мойкой. Новый СИЗО в полной мере соответствует современным требованиям содержания подозреваемых и обвиняемых.
Медицинская часть оснащена удобными больничными палатами и современным оборудованием, в том числе для инвалидов и других категорий маломобильных граждан. В ее состав входят амбулатория, стационар, медицинский изолятор, прогулочные дворы при стационаре.
Особенность нового учреждения - все режимные здания соединены между собой переходными галереями, в связи с чем отпадает необходимость выхода на улицу. Для сотрудников в новом СИЗО предусмотрены спортивный зал и тир.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала