Современный СИЗО на 1000 мест открыли в Казани

КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Новый современный следственный изолятор на 1 тысячу мест, построенный по федеральной целевой программе, открыли в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Объект посетили глава Татарстана Рустам Минниханов, министр юстиции России Константин Чуйченко, директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Ранее УФСИН России по Татарстану сообщало, что строительство в Казани следственного изолятора ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)". Новый следственный изолятор призван заменить ныне действующий СИЗО-1, являющийся памятником архитектуры и находящийся в охранной зоне Казанского кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новое здание начали строить в 2022 году. Площадь застройки составила почти 22 тысячи квадратных метров.

"Рустам Минниханов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию данного комплекса зданий полностью решает проблему переполненности следственных изоляторов в Казани. Раис республики отметил, что следственный изолятор построен в кратчайшие сроки с применением современных строительных материалов и новых технологий в охране и размещении специального контингента", - говорится в сообщении.

В состав следственного изолятора входят административное здание, шесть режимных корпусов, в том числе отдельный для размещения подозреваемых и обвиняемых женщин и несовершеннолетних, сборно-следственное отделение, корпус длительных и краткосрочных свиданий, корпус транзитно-пересыльного пункта, корпус медицинской части с амбулаторией, прачечная, столовая для сотрудников УИС, здание складских помещений, гараж с ремонтной зоной и мойкой. Новый СИЗО в полной мере соответствует современным требованиям содержания подозреваемых и обвиняемых.

Медицинская часть оснащена удобными больничными палатами и современным оборудованием, в том числе для инвалидов и других категорий маломобильных граждан. В ее состав входят амбулатория, стационар, медицинский изолятор, прогулочные дворы при стационаре.