Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки

Внутри огромной матрёшки бирюзового цвета с орнаментом оборудовано пространство для съемок: рабочее место для ведущего с брендированным микрофоном "RT India".

Необычная инсталляция сразу привлекла внимание местных жителей: люди подходят к матрёшке, фотографируются, снимают видео. Посетители заходят внутрь студии и снимают короткие импровизированные выпуски, примеряя на себя образ ведущих RT.