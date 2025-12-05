Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян показала студию RT в Нью-Дели в виде огромной матрёшки.
Внутри огромной матрёшки бирюзового цвета с орнаментом оборудовано пространство для съемок: рабочее место для ведущего с брендированным микрофоном "RT India".
Необычная инсталляция сразу привлекла внимание местных жителей: люди подходят к матрёшке, фотографируются, снимают видео. Посетители заходят внутрь студии и снимают короткие импровизированные выпуски, примеряя на себя образ ведущих RT.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин и Симоньян поучаствуют в церемонии запуска телеканала RT India, который начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.