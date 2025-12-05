Рейтинг@Mail.ru
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/simonjan-2060100703.html
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки - РИА Новости, 05.12.2025
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян показала студию RT в Нью-Дели в виде огромной матрёшки. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:16:00+03:00
2025-12-05T15:16:00+03:00
в мире
нью-дели
индия
дели
маргарита симоньян
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060100096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec901172d70b680059f64ee4a54c4406.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060099071.html
https://ria.ru/20251124/indiya-2057253073.html
нью-дели
индия
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Студия RT в виде огромной матрешки в Дели
Студия RT в виде огромной матрешки в Дели
2025-12-05T15:16
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060100096_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b58b32fbc8b5904590c45aa918b9fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-дели, индия, дели, маргарита симоньян, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Нью-Дели, Индия, Дели, Маргарита Симоньян, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки

Симоньян показала студию RT в Нью-Дели в виде огромной матрешки

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян показала студию RT в Нью-Дели в виде огромной матрёшки.
"Студия RT в виде огромной матрешки - в Дели. Здесь попробовать себя в роли нашего ведущего может любой желающий. До запуска вещания RT India осталось несколько часов", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, опубликовав видео с инсталляцией.
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
15:12
Внутри огромной матрёшки бирюзового цвета с орнаментом оборудовано пространство для съемок: рабочее место для ведущего с брендированным микрофоном "RT India".
Необычная инсталляция сразу привлекла внимание местных жителей: люди подходят к матрёшке, фотографируются, снимают видео. Посетители заходят внутрь студии и снимают короткие импровизированные выпуски, примеряя на себя образ ведущих RT.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин и Симоньян поучаствуют в церемонии запуска телеканала RT India, который начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.
Рекламная кампания RT India - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Внук Раджа Капура опубликовал фото рекламы RT India, рассказала Симоньян
24 ноября, 20:38
 
В миреНью-ДелиИндияДелиМаргарита СимоньянЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала