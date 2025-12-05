Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом - РИА Новости, 05.12.2025
17:38 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/rossiya-2060171063.html
В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом
В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом - РИА Новости, 05.12.2025
В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом
Конфискацию российских замороженных активов нельзя назвать иначе, чем грабеж, и даже разговоры об этом свидетельствуют о глубоком кризисе Евросоюза, поделился... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:38:00+03:00
2025-12-05T17:38:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
урсула фон дер ляйен
тео франкен
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
бельгия
в мире, россия, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, тео франкен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Тео Франкен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом

Венгерский политолог назвал конфискацию российских активов грабежом

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Конфискацию российских замороженных активов нельзя назвать иначе, чем грабеж, и даже разговоры об этом свидетельствуют о глубоком кризисе Евросоюза, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
"(Председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен говорит о поиске юридически приемлемого выхода. Я думаю, что как это ни упаковывай, это просто грабеж. Не могу по-другому назвать, это незаконно, и не случайно Бельгия против этого, потому что они очень хорошо знают, что если Россия захочет получить деньги назад и оспорит в суде, тогда они будут в неудобной ситуации", - сказал Штир.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов
10:15
Эксперт подчеркнул, что "то, что об этом даже думают - это признак глубокого кризиса Евросоюза".
По его словам, речь об отъеме российских активов зашла сейчас, потому что ЕС хочет продолжать конфликт на Украине, но не имеет средств для финансирования Киева, а брать общие кредиты уже не хочет "большинство стран".
Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили овациями за отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов
03:35
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Bloomberg: США стремятся не допустить использование российских активов
11:56
 
В миреРоссияУкраинаБельгияУрсула фон дер ЛяйенТео ФранкенЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
