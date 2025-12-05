В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом

БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Конфискацию российских замороженных активов нельзя назвать иначе, чем грабеж, и даже разговоры об этом свидетельствуют о глубоком кризисе Евросоюза, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.

Эксперт подчеркнул, что "то, что об этом даже думают - это признак глубокого кризиса Евросоюза".

По его словам, речь об отъеме российских активов зашла сейчас, потому что ЕС хочет продолжать конфликт на Украине , но не имеет средств для финансирования Киева , а брать общие кредиты уже не хочет "большинство стран".

Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.