Вчера президент Франции, как говорится, порвал интернет. На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он попросил его присоединиться к предложению о "моратории на удары по критической энергоструктуре".

Расшифруем: Эммануэль Макрон не требует от подопечных вэсэушников прекратить свои теракты против мирных граждан и энергоструктуры России. Нет, этот гений предлагает российским военным остановить удары по украинским тылам. Просто так, в одностороннем порядке на зимний период, ага-ага. Чтобы им там было удобнее убивать наших. Большое спасибо.

Европейская военная мысль, причудливо извиваясь, всегда приходит к одному и тому же: эти чертовы русские нас побеждают. Но как такое возможно, ведь мы же гении и плейбои? А, все понятно, они воюют не по правилам. Тут тамошние стратеги и начинают орать во всю ивановскую: "А-а-а, так нечестно!"

И действительно, войдите в их положение. Приезжает Наполеон во главе полумиллионной армии — и сразу начинается какой-то треш. Вместо того, чтобы быстро сдаться и с поклоном вручить ключи от Москвы, русские ведут партизанскую войну, Кутузов, сохранив армию, ликвидирует французов, начинается мороз, бушуют пожары, есть нечего — просто какой-то бедлам. "Да ну вас всех, это просто нечестно", — говорит Наполеон, усаживается в сани и уезжает в Париж, бросив свою армию подыхать в русских снегах.

Та же история с немцами в 41-м. Москву уже в бинокль видно, но проклятые русские, в отличие от французов, дерутся отчаянно. (В дневнике одного из немецких генералов есть характерная фраза: "Русские защищают свою землю так, словно это их собственное тело".) Опять же, мороз. Сибирские дивизии. И вот непобедимые европейцы дают по тапкам, а выжившие объясняют потом в мемуарах, что их разгромили вопреки всем правилам потому, что русские лапотники просто не знали военной науки.

Сейчас та же история. Российские военные нащупали главную болевую точку киевского режима. Энергоструктура Украины питает бесчисленные военные заводы и заводики, обеспечивает производство оружия, военной техники и беспилотников.

По железным дорогам, мсье Макрон, вэсэушникам поставляют из Европы оружие. На их аэродромы приземляются военные самолеты, которые вы же и ваши друзья им дали. Электричество обеспечивает работу заводов и фабрик, где ваши европейские специалисты помогают делать оружие, из которого украинцы должны убивать русских.

Да, наше превосходство в воздухе позволяет нам наносить ракетные и бомбовые удары по инфраструктуре киевского режима практически без потерь с нашей стороны. Это для нас удобно и безопасно. Было бы глупо не воспользоваться этим преимуществом.

На Западе это увидели — вот и поднялся знакомый вой "Это нечестно!". Мало того что российская армия ведет СВО в белых перчатках. Мало того что наши бойцы ежедневно рискуют жизнью, лишь бы не навредить мирным жителям Украины. Президент Путин специально подчеркнул, что боевые действия мы ведем предельно осторожно, "хирургическим путем".

Так теперь еще нам предлагается обнулить свое военное преимущество и дать уже себя победить. А то натовцам неловко: вся их военная машина работает на киевский режим, но на поле боя — отступление за отступлением.

Особое бесстыдство со стороны европейцев — это изображать заботу об украинцах. Вы же сами задурили головы этим несчастным, натравив их на Россию и погубив сотни тысяч украинцев ни за что ни про что.

Вы втянули их в эту мясорубку, превратив цветущую мирную Украину в натуральный концлагерь. Оттуда убежали все, кто мог, а те несчастные, кто остались, боятся выходить на улицу — иначе их поймают людоловы из ТЦК. Вы видели, как украинские женщины пытаются, рыдая, отбивать своих мужей от этих негодяев, мсье Макрон? Вам знакомо слово "бусификация"? Вы попросите, вам переведут.

А теперь на четвертый год войны начинаются крокодиловы слезы: ах, как же там украинцы без света и тепла? Это говорят те самые европейцы, которые превратили украинцев в пушечное мясо. Какая же это подлость, извините мой французский.