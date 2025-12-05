Больше всего за электричество в G20 платят компании в Европе

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дороже всего электроэнергия для предприятий среди стран "Большой двадцатки" обходится европейским странам, а вот доступнее всего она в Индонезии и Саудовской Аравии, Россия при этом расположилась на 11-м месте, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Евростата.