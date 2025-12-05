Рейтинг@Mail.ru
Больше всего за электричество в G20 платят компании в Европе
02:25 05.12.2025 (обновлено: 02:39 05.12.2025)
Больше всего за электричество в G20 платят компании в Европе
Больше всего за электричество в G20 платят компании в Европе
Дороже всего электроэнергия для предприятий среди стран "Большой двадцатки" обходится европейским странам, а вот доступнее всего она в Индонезии и Саудовской... РИА Новости, 05.12.2025
2025
Россия, Индонезия, Саудовская Аравия, Евростат, Большая двадцатка, В мире
Больше всего за электричество в G20 платят компании в Европе

РИА Новости: Россия заняла 11-е место в G20 по доступности электроэнергии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дороже всего электроэнергия для предприятий среди стран "Большой двадцатки" обходится европейским странам, а вот доступнее всего она в Индонезии и Саудовской Аравии, Россия при этом расположилась на 11-м месте, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Евростата.
Так, по последним доступным данным на этот год, дороже всего киловатт-час для предприятий обходится в Италии - 0,28 доллара. Также в пятерку по дороговизне вошли Австралия - 0,26 доллара за киловатт-час, Германия - 0,24, Великобритания - 0,23 и Мексика - 0,22. Также в десятку вошли Франция (0,18 доллара), Япония (0,17), Бразилия (0,122), Южная Корея и Индия (по 0,12).
Калининская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Названы страны-лидеры по доступности электроэнергии в Европе
2 июня, 00:14
В России же средняя стоимость электроэнергии для предприятий за киловатт в час сейчас составляет около 9 рублей, прокомментировал РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Таким образом, РФ расположилась на 11-м месте со стоимостью электроэнергии около 0,117 доллара за киловатт-час.
Аверьянов при этом обратил внимание на то, что конечная стоимость электроэнергии зависит от региона, мощности и ценовой категории объемов потребления предприятием, часов потребления и поставщика услуг.
Москве, например, стоимость у разных поставщиков может отличаться на рубль, в Московской области - разница может варьироваться от 20 копеек до рубля. Для предприятий с мощностью выше 10 МВт тарифы варьируются около 4-5 рублей также в зависимости от региона, поставщика, времени суток", - объяснил он.
Стоит отметить, что среди "Большой двадцатки" Россия все же оказалась ближе к странам с самым доступным по цене электричеством. За ней идут Китай (0,11 доллара), Канада, ЮАР (по 0,1 доллара), Турция, Аргентина и США (по 0,09 доллара). Самый недорогой киловатт-час оказался в Саудовской Аравии - 0,072 доллара и Индонезии - 0,067 доллара.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии
27 ноября, 18:23
 
Россия Индонезия Саудовская Аравия Евростат Большая двадцатка В мире
 
 
