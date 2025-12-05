Рейтинг@Mail.ru
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова - РИА Новости, 05.12.2025
Шоубиз
 
05:08 05.12.2025 (обновлено: 05:27 05.12.2025)
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова - РИА Новости, 05.12.2025
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова
Продюсер Андрей Разин, заочно обвиненный в России в мошенничестве, угрожает стриминговым сервисам иском на 300 миллионов долларов за отказ удалить песни Юрия... РИА Новости, 05.12.2025
шоубиз
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов (архитектор), Apple, Amazon, Яндекс
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова

РИА Новости: продюсер Разин грозит стриминговым сервисам иском за песни Шатунова

© Андрей Разин Продюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин, заочно обвиненный в России в мошенничестве, угрожает стриминговым сервисам иском на 300 миллионов долларов за отказ удалить песни Юрия Шатунова, следует из письма агентам по авторским правам, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, Разин от лица компании LM Media и директор лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев просят запретить треки Шатунова на стримингах Apple, Spotify, Amazon, VKontakte, "Яндекс" и других. Ограничения авторы письма просят наложить более чем на три десятка альбомов и сборников Шатунова.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Договор о передаче Разину прав на песни "Ласкового мая" признали ничтожным
2 августа, 07:28
В письме Разин утверждает, что обладает правом на товарный знак "Юрий Шатунов", а сервисы, распространяя продукцию, нарушают авторские права.
Отказ ускоренно убрать или ограничить доступ к материалам, нарушающим авторское право, может привести к потерям для правообладателей от 250 тысяч долларов, говорится в письме.
В случае отказа удалять песни авторы письма готовы обратиться в окружной суд Нью-Йорка с иском, "доведя максимальную сумму требований в исковом заявлении до 300,5 миллионов долларов, без учета оплаты адвокатов", говорится в документе.
"Особенно подчеркиваем, что любое невыполнение или задержка в выполнении требований, вероятно, увеличит ущерб, за который вы можете понести ответственность", - говорится в письме.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
2 декабря, 02:28
Удаление спорных материалов позволит разрешить ситуацию мирно, отмечается в письме.
Документ датирован началом ноября.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова - автора песен "Ласкового мая" - за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщил РИА Новости информированный источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Разин не смог оспорить отказ в правах на песни "Ласкового мая"
27 ноября, 11:03
 
ШоубизНью-Йорк (город)РоссияАндрей РазинЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)AppleAmazonЯндекс
 
 
