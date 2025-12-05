Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин, заочно обвиненный в России в мошенничестве, угрожает стриминговым сервисам иском на 300 миллионов долларов за отказ удалить песни Юрия Шатунова, следует из письма агентам по авторским правам, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, Разин от лица компании LM Media и директор лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев просят запретить треки Шатунова на стримингах Apple , Spotify, Amazon , VKontakte, " Яндекс " и других. Ограничения авторы письма просят наложить более чем на три десятка альбомов и сборников Шатунова.

В письме Разин утверждает, что обладает правом на товарный знак "Юрий Шатунов", а сервисы, распространяя продукцию, нарушают авторские права.

Отказ ускоренно убрать или ограничить доступ к материалам, нарушающим авторское право, может привести к потерям для правообладателей от 250 тысяч долларов, говорится в письме.

В случае отказа удалять песни авторы письма готовы обратиться в окружной суд Нью-Йорка с иском, "доведя максимальную сумму требований в исковом заявлении до 300,5 миллионов долларов, без учета оплаты адвокатов", говорится в документе.

"Особенно подчеркиваем, что любое невыполнение или задержка в выполнении требований, вероятно, увеличит ущерб, за который вы можете понести ответственность", - говорится в письме.

Удаление спорных материалов позволит разрешить ситуацию мирно, отмечается в письме.

Документ датирован началом ноября.

Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова - автора песен " Ласкового мая " - за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.

Потерпевшей по делу признана вдова поэта.