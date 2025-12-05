НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Европейские и британские СМИ в истерике пытаются сорвать мирный процесс по Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как рассказал Ушаков, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы.