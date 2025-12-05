Рейтинг@Mail.ru
10:22 05.12.2025 (обновлено: 11:33 05.12.2025)
Пресса Европы и Британии пытается сорвать мирный процесс, заявил Дмитриев

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Европейские и британские СМИ в истерике пытаются сорвать мирный процесс по Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Я бы обратил внимание на то, что очень много британской, европейской прессы находятся в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу с Соединенными Штатами. И вот чем больше мы видим таких абсолютно истерических заголовков, истерических сентенций, тем больше это показывает, насколько пресса Британии, пресса Европы пытается сорвать мирный процесс, который движется", — сказал он журналистам.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По информации СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
По словам президента Владимира Путина, этот план может стать основой будущих договоренностей, но прежде нужно скрупулезно проработать каждый пункт. Второго декабря российский лидер принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали также Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Как рассказал Ушаков, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы.
Трамп, со своей стороны, назвал встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным очень хорошей. По его словам, посланцы рассказали о желании Москвы положить конец конфликту с Киевом. При этом глава Белого дома подчеркнул, что условия урегулирования значительно ухудшились для Украины с момента его встречи с Владимиром Зеленским в феврале.
