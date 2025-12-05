Рейтинг@Mail.ru
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 05.12.2025 (обновлено: 21:21 05.12.2025)
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
Тональность встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом была конструктивной, рассказал помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
украина
россия
украина
сша
москва
2025
Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тональность встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом была конструктивной, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«

"У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова", — подчеркнул он в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
Ушаков также отметил, что зять американского лидера Джаред Кушнер оказался весьма кстати на переговорах по Украине: он добавил элементы системности к обаянию и дружелюбности Уиткоффа.
«
"Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", — сказал помощник президента.

Переговоры в Москве

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по УкраинеУкраинаСШАЮрий УшаковМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
