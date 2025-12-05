Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

"У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова", — подчеркнул он в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

Ушаков также отметил, что зять американского лидера Джаред Кушнер оказался весьма кстати на переговорах по Украине: он добавил элементы системности к обаянию и дружелюбности Уиткоффа.

"Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", — сказал помощник президента.

Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.