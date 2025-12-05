Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тональность встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом была конструктивной, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова", — подчеркнул он в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.
Ушаков также отметил, что зять американского лидера Джаред Кушнер оказался весьма кстати на переговорах по Украине: он добавил элементы системности к обаянию и дружелюбности Уиткоффа.
«
"Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", — сказал помощник президента.
Переговоры в Москве
Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.