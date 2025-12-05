Глава Приамурья поздравил с профессиональным праздником аграриев региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и вручил награды отличившимся работникам, сообщает правительство региона.

На мероприятии, посвящённом профессиональному празднику, глава региона подвёл предварительные итоги работы АПК региона за 2025 год и вручил государственные и региональные награды отличившимся аграриям.

"В этом году отрасль показала очень хорошие результаты. Аграрии области поставили очередной рекорд по производству сои, в ряде хозяйств урожайность превысила 30 центнеров с гектара. Еще буквально 5-6 лет назад об этом можно было только мечтать. В следующем году, несмотря на все сложности, высокую ключевую ставку, санкции, в Белогорске будет построен маслоэкстракционный завод ГК "Содружество". Важно, что новый завод будет приобретать и другие культуры — масличный лен, рапс. Я благодарю руководителей хозяйств и глав муниципалитетов, команду минсельхоза области за хорошо организованную работу!" - сказал Орлов.

Губернатор также отметил, что предприятиям, которые готовы использовать беспилотные системы, искусственный интеллект, газифицировать транспорт и оборудование, будут предоставлять дополнительные меры поддержки. Кроме того, Орлов подчеркнул значимость решения о запрете иностранной рабочей силы, которое способствовало тому, что в регионе стали развиваться села. В 2025 году открыт новый центр культурного развития в Сковородине, реализовано 12 проектов по благоустройству сел, отремонтированы дороги и освещение, построены многоквартирные дома, а также 28 индивидуальных домов в 5 муниципалитетах. Также в этом году началось строительство центра культурного развития с концертным залом в Серышеве.

Как уточняют в правительстве, по поручению главы региона пристальное внимание амурский минсельхоз уделяет кадровому обеспечению отрасли. В этом году в регионе по проекту "Кадры в АПК" создали 2 агротехнологических класса в школах Ивановки и Константиновки, 4 — в Благовещенске. Все агроклассы капитально отремонтированы, оснащены новой мебелью, оборудованием для более глубокого изучения биологии, химии, физики.