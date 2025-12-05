Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья поздравил с профессиональным праздником аграриев региона
Амурская область
Амурская область
 
11:44 05.12.2025
Глава Приамурья поздравил с профессиональным праздником аграриев региона
Глава Приамурья поздравил с профессиональным праздником аграриев региона - РИА Новости, 05.12.2025
Глава Приамурья поздравил с профессиональным праздником аграриев региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и вручил награды... РИА Новости, 05.12.2025
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
белогорск
сковородино
амурская область
белогорск
сковородино
амурская область, василий орлов (губернатор), белогорск, сковородино
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Белогорск, Сковородино
Глава Приамурья поздравил с профессиональным праздником аграриев региона

Орлов поздравил с профессиональным праздником аграриев региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и вручил награды отличившимся работникам, сообщает правительство региона.
На мероприятии, посвящённом профессиональному празднику, глава региона подвёл предварительные итоги работы АПК региона за 2025 год и вручил государственные и региональные награды отличившимся аграриям.
"В этом году отрасль показала очень хорошие результаты. Аграрии области поставили очередной рекорд по производству сои, в ряде хозяйств урожайность превысила 30 центнеров с гектара. Еще буквально 5-6 лет назад об этом можно было только мечтать. В следующем году, несмотря на все сложности, высокую ключевую ставку, санкции, в Белогорске будет построен маслоэкстракционный завод ГК "Содружество". Важно, что новый завод будет приобретать и другие культуры — масличный лен, рапс. Я благодарю руководителей хозяйств и глав муниципалитетов, команду минсельхоза области за хорошо организованную работу!" - сказал Орлов.
Губернатор также отметил, что предприятиям, которые готовы использовать беспилотные системы, искусственный интеллект, газифицировать транспорт и оборудование, будут предоставлять дополнительные меры поддержки. Кроме того, Орлов подчеркнул значимость решения о запрете иностранной рабочей силы, которое способствовало тому, что в регионе стали развиваться села. В 2025 году открыт новый центр культурного развития в Сковородине, реализовано 12 проектов по благоустройству сел, отремонтированы дороги и освещение, построены многоквартирные дома, а также 28 индивидуальных домов в 5 муниципалитетах. Также в этом году началось строительство центра культурного развития с концертным залом в Серышеве.
Как уточняют в правительстве, по поручению главы региона пристальное внимание амурский минсельхоз уделяет кадровому обеспечению отрасли. В этом году в регионе по проекту "Кадры в АПК" создали 2 агротехнологических класса в школах Ивановки и Константиновки, 4 — в Благовещенске. Все агроклассы капитально отремонтированы, оснащены новой мебелью, оборудованием для более глубокого изучения биологии, химии, физики.
Завершаются капитальный ремонт и оснащение оборудованием первого корпуса здания Дальневосточного ГАУ. Кроме этого, для преподавателей и специалистов ДальГАУ и института сои приобрели 11 квартир. 25 специалистам - научно-педагогическим работникам и 8 учителям в школах предоставлены выплаты стимулирующего характера. Поддерживают в регионе и молодых специалистов, которые устраиваются работать на сельхозпредприятия. В этом году 25 молодым аграриям, работающим и проживающим в сельской местности, выплачены единовременные пособия от 400 до 800 тысяч рублей, добавили в правительстве.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Глава Приамурья исполнит новогодние желания маленьких амурчан
Амурская область
 
 
