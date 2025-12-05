https://ria.ru/20251205/orlov-2059994353.html
Глава Приамурья исполнит новогодние желания маленьких амурчан
Глава Приамурья исполнит новогодние желания маленьких амурчан
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в традиционной благотворительной акции "Стань Дедом Морозом", он исполнит новогодние желания ребят из социальных учреждений региона, сообщает правительство Приамурья.
По словам губернатора, в регионе восьмой год подряд проводится эта акция, благодаря которой каждый может стать Дедом Морозом и исполнить детскую мечту. На елке, установленной в фойе правительства, в этом году участников акции ждали 500 писем от детей, которые остались без родителей или попали в непростую жизненную ситуацию. Около 300 писем люди уже разобрали.
"По личному опыту могу сказать: чувствовать себя Дедом Морозом очень приятно. Акция замечательная, обязательно будем её поддерживать", - сказал Орлов.
Как уточнили в правительстве, 12-летнему Александру из Зейского округа губернатор подарит танк на пульте управления. А группе из 10 ребят – воспитанников Райчихинского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, организует экскурсию в Дом российско-китайской дружбы. Орлов отметил, что это очень хорошее желание, и лично от себя добавил к подарку визит в новый "космопарк", который открылся в конце ноября на набережной Благовещенска.
Третье письмо оказалось от 6-летней Ангелины из Благовещенска. "Меня зовут Ангелина, а воспитатели называют меня Гелечкой. Хочу, чтобы ты, дорогой Дедушка Мороз, подарил мне на Новый год детский набор доктора в чемодане. Хочу стать доктором. Мне нравится играть в "больницу" и лечить своих кукол", - написала девочка.
Губернатор исполнит новогоднюю мечту Ангелины и подарит ей набор доктора.
Акция "Стань Дедом Морозом" стартовала 1 декабря и продлится до 22 декабря. Ёлка с письмами воспитанников детских социальных учреждений установлена в фойе правительства Амурской области.