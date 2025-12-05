https://ria.ru/20251205/natsproektstroj-2060142055.html
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане - РИА Новости, 05.12.2025
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане
Группа компаний "Нацпроектстрой" прорабатывает возможность участия в проекте строительства автомобильной магистрали Ташкент - Самарканд, заявил генеральный... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:34:00+03:00
2025-12-05T16:34:00+03:00
2025-12-05T20:05:00+03:00
в мире
узбекистан
ташкент
самарканд
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
https://ria.ru/20250902/vsm-2039026104.html
https://ria.ru/20251121/vsm-2056666199.html
узбекистан
ташкент
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкент, самарканд, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Шавкат Мирзиеев
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги Ташкент — Самарканд
ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Группа компаний "Нацпроектстрой" прорабатывает возможность участия в проекте строительства автомобильной магистрали Ташкент - Самарканд, заявил генеральный директор ГК Алексей Крапивин.
"Высказали интерес по участию в дальнейшей модернизации сети железных дорог на территории Узбекистана и активно хотим проработать возможность участия в концессионной дороге Ташкент - Самарканд. Президент (Узбекистана) поддержал наши инициативы", - сказал Крапивин в интервью телеканалу Uzbekistan 24.
По данным телеканала, генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" в составе бизнес-делегации из России был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, где представил действующие и перспективные проекты в республике.
Группа компаний "Нацпроектстрой" - крупнейший в России холдинг по строительству инфраструктуры: железных дорог, мостов, автодорог, портов, аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры.