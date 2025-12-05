Рейтинг@Mail.ru
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 05.12.2025 (обновлено: 20:05 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/natsproektstroj-2060142055.html
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане - РИА Новости, 05.12.2025
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане
Группа компаний "Нацпроектстрой" прорабатывает возможность участия в проекте строительства автомобильной магистрали Ташкент - Самарканд, заявил генеральный... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:34:00+03:00
2025-12-05T20:05:00+03:00
в мире
узбекистан
ташкент
самарканд
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
https://ria.ru/20250902/vsm-2039026104.html
https://ria.ru/20251121/vsm-2056666199.html
узбекистан
ташкент
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, ташкент, самарканд, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Шавкат Мирзиеев
"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги в Узбекистане

"Нацпроектстрой" намерен участвовать в проекте автодороги Ташкент — Самарканд

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Группа компаний "Нацпроектстрой" прорабатывает возможность участия в проекте строительства автомобильной магистрали Ташкент - Самарканд, заявил генеральный директор ГК Алексей Крапивин.
"Высказали интерес по участию в дальнейшей модернизации сети железных дорог на территории Узбекистана и активно хотим проработать возможность участия в концессионной дороге Ташкент - Самарканд. Президент (Узбекистана) поддержал наши инициативы", - сказал Крапивин в интервью телеканалу Uzbekistan 24.
Церемония старта сварки первого поезда для ВСМ началась на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Урале сварили первый шов кузова поезда для ВСМ
2 сентября, 10:59
По данным телеканала, генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" в составе бизнес-делегации из России был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, где представил действующие и перспективные проекты в республике.
Группа компаний "Нацпроектстрой" - крупнейший в России холдинг по строительству инфраструктуры: железных дорог, мостов, автодорог, портов, аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург
21 ноября, 17:26
 
В миреУзбекистанТашкентСамаркандШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала