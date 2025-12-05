Рейтинг@Mail.ru
В НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для Европы - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/nato-2060068775.html
В НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для Европы
В НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для Европы - РИА Новости, 05.12.2025
В НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для Европы
Переговоры об урегулировании на Украине являются наиболее важными для европейской безопасности в этом веке, пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:58:00+03:00
2025-12-05T13:58:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
юрий ушаков
дмитрий песков
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_24087fc0243a772a20050d0e8bd965fd.jpg
https://ria.ru/20251204/slovakiya-2059727105.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_5f05fa6d4078c301e45b33188eb282c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, юрий ушаков, дмитрий песков, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, США, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, НАТО, Мирный план США по Украине
В НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для Европы

WP: в НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для безопасности Европы

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры об урегулировании на Украине являются наиболее важными для европейской безопасности в этом веке, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.
"Думаю, будет справедливо сказать, что это - самые важные для европейской безопасности переговоры в этом веке", - приводит издание слова дипломата.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
НАТО осознает важность поддержки плана по Украине, заявили в МИД Словакии
Вчера, 11:44
 
В миреРоссияКиевСШАЮрий УшаковДмитрий ПесковНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала