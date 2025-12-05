МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры об урегулировании на Украине являются наиболее важными для европейской безопасности в этом веке, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.
"Думаю, будет справедливо сказать, что это - самые важные для европейской безопасности переговоры в этом веке", - приводит издание слова дипломата.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.