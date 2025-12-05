Рейтинг@Mail.ru
Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/moroz-2060186569.html
Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров
Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров - РИА Новости, 05.12.2025
Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров
Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров и посетил 330 городов, сообщает РЖД. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:32:00+03:00
2025-12-05T18:32:00+03:00
красноярск
омск
тюмень
дед мороз
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765626178_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_d49cd824568250f058b1853180000371.jpg
https://ria.ru/20251119/poezd--2055933759.html
красноярск
омск
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765626178_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_d0c0823de6683407e1ee84e1e833944c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, омск, тюмень, дед мороз, ржд
Красноярск, Омск, Тюмень, Дед Мороз, РЖД
Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров

РЖД: поезд Деда Мороза за 5 лет преодолел свыше 120 тысяч километров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз из Великого Устюга возле "Поезд Деда Мороза" во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга возле Поезд Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга возле "Поезд Деда Мороза" во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поезд Деда Мороза за пять лет преодолел свыше 120 тысяч километров и посетил 330 городов, сообщает РЖД.
"5 декабря 2021 года отправился в путь наш волшебный поезд Деда Мороза.... Главные итоги проекта на сегодня: поезд Деда Мороза провёл в пути уже 261 день, преодолел свыше 120 тысяч километров, посетил 330 городов, на вокзалы принять участие в праздничных мероприятиях пришли свыше 2 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году к команде поезда присоединились почти 160 бойцов студотрядов, многим из которых всего 16-17 лет. Они задействованы на вокзалах Красноярска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Оренбурга, Пензы, Ульяновска, Казани, Ижевска, Перми, Кирова, Костромы, Ярославля, Иванова и Петрозаводска.
Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам
19 ноября, 10:18
 
КрасноярскОмскТюменьДед МорозРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала