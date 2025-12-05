Могерини получит реальный срок, считает эксперт

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини получит реальный срок по делу о мошенничестве, а все коррупционные схемы в Евросоюзе будут выявлены, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

"Сейчас достаточно серьезный коррупционный скандал в Киеве , репутационные риски высоки как для (Владимира - ред.) Зеленского , так и для всего правительства Украины . На этом фоне раскручивание дела госпожи Могерини может дойти достаточно глубоко", - сказал Гусев.

По его мнению, задержание Могерини является серьезным прецедентом.

"В Европе есть определенные силы, которые будут давить на правоохранительные органы с целью выявления всех коррупционных схем", - полагает эксперт.

"Мне кажется, что европейское правосудие скажет свое веское слово и она получит реальный срок", - заключил Гусев.

В начале недели стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС Брюсселе . Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.