В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании за январь-октябрь 2025 года перевезли между Россией и Индией более 204 тысяч человек, что на 12,4% больше аналогичного показателя за 2024 год, рассказали в министерстве транспорта РФ.

