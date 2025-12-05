Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией
Туризм
 
19:18 05.12.2025
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией - РИА Новости, 05.12.2025
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией
Российские авиакомпании за январь-октябрь 2025 года перевезли между Россией и Индией более 204 тысяч человек, что на 12,4% больше аналогичного показателя за... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:18:00+03:00
2025-12-05T19:18:00+03:00
туризм
россия
индия
владимир путин
россия
индия
россия, индия, владимир путин
Туризм, Россия, Индия, Владимир Путин
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией

Пассажиропоток российских авиакомпаний между РФ и Индией за 2025 г вырос на 12%

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании за январь-октябрь 2025 года перевезли между Россией и Индией более 204 тысяч человек, что на 12,4% больше аналогичного показателя за 2024 год, рассказали в министерстве транспорта РФ.
Министерство сообщило, что глава Минтранса Андрей Никитин принял участие в переговорах высокого уровня в составе российской делегации в рамках государственного визита в Индию президента России Владимира Путина.
"В 2024 году российские авиакомпании перевезли почти 240 тысяч пассажиров, а за 10 месяцев 2025 года этот показатель превысил 204 тысячи – на 12,4% больше аналогичного периода прошлого года", - рассказали в Минтрансе про авиаперевозки между Россией и Индией.
Регулярные рейсы на индийском направлении выполняются по четырем маршрутам с суммарной частотой 15 рейсов в неделю.
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией
ТуризмРоссияИндияВладимир Путин
 
 
