В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией - РИА Новости, 05.12.2025
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией
Российские авиакомпании за январь-октябрь 2025 года перевезли между Россией и Индией более 204 тысяч человек, что на 12,4% больше аналогичного показателя за... РИА Новости, 05.12.2025
В Минтрансе рассказали, на сколько вырос турпоток между Индией и Россией
Пассажиропоток российских авиакомпаний между РФ и Индией за 2025 г вырос на 12%
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании за январь-октябрь 2025 года перевезли между Россией и Индией более 204 тысяч человек, что на 12,4% больше аналогичного показателя за 2024 год, рассказали в министерстве транспорта РФ.
Министерство сообщило, что глава Минтранса Андрей Никитин
принял участие в переговорах высокого уровня в составе российской делегации в рамках государственного визита в Индию
президента России Владимира Путина
.
"В 2024 году российские авиакомпании перевезли почти 240 тысяч пассажиров, а за 10 месяцев 2025 года этот показатель превысил 204 тысячи – на 12,4% больше аналогичного периода прошлого года", - рассказали в Минтрансе про авиаперевозки между Россией и Индией.
Регулярные рейсы на индийском направлении выполняются по четырем маршрутам с суммарной частотой 15 рейсов в неделю.