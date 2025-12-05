Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев

«

"Есть вероятность, что США предадут Украину", - заявил дерзкий Микрон (Макрон - ред.) в слитом разговоре, который якобы состоялся 1 декабря между европейскими дегенератами-русофобами. Возможно, пора послать пару "лучших в мире подлодок" к берегам Франции?", - написал Медведев в соцсети X, сопроводив сообщение "смеющимся до слез" эмодзи.