Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 05.12.2025 (обновлено: 16:02 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/makron-2060107708.html
Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев
Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев - РИА Новости, 05.12.2025
Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию немецким журналом Spiegel фрагментов тайного разговора европейских лидеров о недоверии США,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:39:00+03:00
2025-12-05T16:02:00+03:00
в мире
сша
киев
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20251205/evropa-2059920430.html
сша
киев
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, франция
В мире, США, Киев, Франция
Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев

Медведев предложил США отправить подлодки во Францию после высказываний Макрона

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию немецким журналом Spiegel фрагментов тайного разговора европейских лидеров о недоверии США, заявил, что Штатам, возможно, следует направить к берегам Франции пару "лучших в мире подлодок".
Ранее Spiegel опубликовал фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским в понедельник, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
«
"Есть вероятность, что США предадут Украину", - заявил дерзкий Микрон (Макрон - ред.) в слитом разговоре, который якобы состоялся 1 декабря между европейскими дегенератами-русофобами. Возможно, пора послать пару "лучших в мире подлодок" к берегам Франции?", - написал Медведев в соцсети X, сопроводив сообщение "смеющимся до слез" эмодзи.
В конце октября президент США Дональд Трамп, комментируя успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
08:00
 
В миреСШАКиевФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала