Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию немецким журналом Spiegel фрагментов тайного разговора европейских лидеров о недоверии США, заявил, что Штатам, возможно, следует направить к берегам Франции пару "лучших в мире подлодок".
Ранее Spiegel опубликовал фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским в понедельник, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
«
"Есть вероятность, что США предадут Украину", - заявил дерзкий Микрон (Макрон - ред.) в слитом разговоре, который якобы состоялся 1 декабря между европейскими дегенератами-русофобами. Возможно, пора послать пару "лучших в мире подлодок" к берегам Франции?", - написал Медведев в соцсети X, сопроводив сообщение "смеющимся до слез" эмодзи.
В конце октября президент США Дональд Трамп, комментируя успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.