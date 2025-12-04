Рейтинг@Mail.ru
Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 04.12.2025 (обновлено: 17:41 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/razgovor-2059819338.html
Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским
Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским - РИА Новости, 04.12.2025
Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским
Немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку тайного телефонного разговора лидеров ЕС с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:42:00+03:00
2025-12-04T17:41:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
фридрих мерц
стив уиткофф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251204/dmitriev-2059660582.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059327557.html
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059674147.html
https://ria.ru/20251204/makron-2059694067.html
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059275923.html
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, фридрих мерц, стив уиткофф, нато, еврокомиссия, мирный план сша по украине, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, НАТО, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским

Spiegel опубликовал расшифровку разговора лидеров ЕС с Зеленским о недоверии США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку тайного телефонного разговора лидеров ЕС с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом.
"Главы европейских государств и правительств, по всей видимости, испытывают глубокое недоверие к США в мирных переговорах с Россией и Украиной", — пишет издание.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
Вчера, 01:09
Беседа состоялась в понедельник, в ней среди прочих приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности", — заявил Макрон.
По его мнению, для Зеленского существует большая опасность. Со своей стороны, Мерц призвал его быть крайне осторожным в ближайшие дни.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
2 декабря, 18:46
"Они играют в игры как с вами, так и с нами", — сказал канцлер, вероятно, намекая на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Стубб призвал европейцев не оставлять Зеленского "наедине с этими ребятами", защищать главу киевского режима предложил и Рютте.
В публикации указано, что европейцы планировали провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером, но встреча не состоялась. Также участники разговора выступили с утверждением, что вправе сами решать судьбу замороженных российских активов.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США
Вчера, 06:05

Реакция на слив на Западе

Стубб и Мерц отказались от комментариев по поводу этого разговора, а Рютте проигнорировал запрос журнала. Представитель Зеленского также не стал отвечать на вопрос о содержание беседы.
В Елисейском дворце попытались опровергнуть заявления Макрона об угрозе предательства со стороны американцев, но подробностей не привели.
Несколько участников встречи уточнили, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что его содержание передано точно, но отказались подтвердить цитаты, сославшись на конфиденциальность.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Вчера, 09:23

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Режим зашатался". На Западе спорят, кому передать власть на Украине
3 декабря, 08:00

Переговоры в Кремле

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Москве во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу.
Позднее российский лидер рассказал, что встреча была полезной. Вашингтон разделил 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Путин отметил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Говорить, что конкретно подходит Москве, преждевременно. Это может помешать работе, которую пытаются организовать США, занимаясь челночной дипломатией, добавил президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийФридрих МерцСтив УиткоффНАТОЕврокомиссияМирный план США по УкраинеЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала