Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку тайного телефонного разговора лидеров ЕС с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом.

"Главы европейских государств и правительств, по всей видимости, испытывают глубокое недоверие к США в мирных переговорах с Россией и Украиной", — пишет издание.

Беседа состоялась в понедельник, в ней среди прочих приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон , генсек НАТО Марк Рютте, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

« "Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности", — заявил Макрон.

По его мнению, для Зеленского существует большая опасность. Со своей стороны, Мерц призвал его быть крайне осторожным в ближайшие дни.

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", — сказал канцлер, вероятно, намекая на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Стубб призвал европейцев не оставлять Зеленского "наедине с этими ребятами", защищать главу киевского режима предложил и Рютте.

В публикации указано, что европейцы планировали провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером, но встреча не состоялась. Также участники разговора выступили с утверждением, что вправе сами решать судьбу замороженных российских активов.

Реакция на слив на Западе

Стубб и Мерц отказались от комментариев по поводу этого разговора, а Рютте проигнорировал запрос журнала. Представитель Зеленского также не стал отвечать на вопрос о содержание беседы.

В Елисейском дворце попытались опровергнуть заявления Макрона об угрозе предательства со стороны американцев, но подробностей не привели.

Несколько участников встречи уточнили, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что его содержание передано точно, но отказались подтвердить цитаты, сославшись на конфиденциальность.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

Переговоры в Кремле

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Москве во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу.

Позднее российский лидер рассказал, что встреча была полезной. Вашингтон разделил 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Путин отметил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.