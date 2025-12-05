Филиппо: Мерц попытается убедить Бельгию использовать российские активы

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытаются в ходе встречи с бельгийским премьером Бартом де Вевером заставить того согласиться на использование российских замороженных активов для помощи Украине, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Он (премьер Бельгии - ред.) отказывается от кражи замороженных ЕС российских активов, что является совершенно незаконным и чрезвычайно опасным действием. Сегодня вечером два немца будут ужинать с ним, чтобы приставить ему пистолет к виску и пытаться вымогать его согласие: фон дер Ляйен и Мерц", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.