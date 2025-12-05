Рейтинг@Mail.ru
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/kushner-2060003617.html
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков
Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер работает "неистово" в некоторых вопросах российско-украинского урегулирования,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:46:00+03:00
2025-12-05T11:46:00+03:00
в мире
россия
сша
джаред кушнер
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361012_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_23b3d47876b26a48477ea919bad7c51c.jpg
https://ria.ru/20251205/kushner-2059998073.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361012_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f2c605016911447f390541537eda1399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джаред кушнер, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков

Ушаков: Кушнер в некоторых вопросах работает "неистово"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер работает "неистово" в некоторых вопросах российско-украинского урегулирования, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам помощника российского лидера, Кушнер подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно.
"А в некоторых вопросах даже неистово я бы сказал", - сказал Ушаков телеканалу "Звезда".
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел переговоры в Кремле со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Во встрече с американской стороны также участвовал Кушнер.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Зять Трампа добавил системности в работу по Украине, заявил Ушаков
11:32
 
В миреРоссияСШАДжаред КушнерЮрий УшаковВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала