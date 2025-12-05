https://ria.ru/20251205/kushner-2060003617.html
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков
Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер работает "неистово" в некоторых вопросах российско-украинского урегулирования,... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
сша
джаред кушнер
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
сша
Кушнер работает в вопросах по Украине неистово, заявил Ушаков
Ушаков: Кушнер в некоторых вопросах работает "неистово"