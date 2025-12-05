У берегов Камчатки произошло ощущаемое землетрясение

Рейтинг@Mail.ru
00:52 05.12.2025 (обновлено: 01:39 05.12.2025)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в четверг у берегов Камчатки, в Петропавловске-Камчатском оно ощущалось силой до 4 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".
"Время UTC: 13.18.33 4 декабря (15.18 мск, 1.18 5 декабря по времени Камчатки). Координаты: 52.8699, 159.7432", - говорится в сообщении филиала в Telegram-канале.
По данным службы, эпицентр землетрясения располагался в 79 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 50,6 километра.
Как уточняют сейсмологи, жители краевой столицы ощутили землетрясение силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные ощущаемые землетрясения произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
