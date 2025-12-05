Рейтинг@Mail.ru
Молдавские прокуроры запросили 13 лет для экс-спикера парламента Гагаузии - РИА Новости, 05.12.2025
17:25 05.12.2025
Молдавские прокуроры запросили 13 лет для экс-спикера парламента Гагаузии
Молдавские прокуроры запросили 13 лет для экс-спикера парламента Гагаузии - РИА Новости, 05.12.2025
Молдавские прокуроры запросили 13 лет для экс-спикера парламента Гагаузии
Молдавские прокуроры запросили 13 лет лишения свободы для бывшего спикера Народного собрания Гагаузии (НСГ - местного парламента) Дмитрия Константинова по делу... РИА Новости, 05.12.2025
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Молдавские прокуроры запросили 13 лет лишения свободы для бывшего спикера Народного собрания Гагаузии (НСГ - местного парламента) Дмитрия Константинова по делу о хищении, сообщает в пятницу телеканал TVR Moldova.
Константинов 14 ноября заявил, что уходит в отставку. Спикер отметил, что никакого давления на него не было, он просто решил заняться своим здоровьем. Ранее Константинов неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против него в возбужденном в 2023 году уголовном деле о якобы имевшем место мошенничестве.
"Прокуратура требует приговорить бывшего председателя Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрия Константинова к 13 годам лишения свободы. Он предстал перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении. Приговор будет вынесен в конце декабря мировыми судьями Комратского суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Как передает телеканал, по данным следствия, в период с 2017 по 2020 год Дмитрий Константинов, будучи директором коммерческой компании в Комрате, совместно с другими лицами якобы санкционировал необоснованные переводы средств с управляемой им компании на счёт другого хозяйствующего субъекта, где работал его сын. "Предположительно, были заключены фиктивные договоры, которые привели к банкротству компании", - поясняется в сообщении. Константинов обвиняется в причинении ущерба на сумму более 46 миллионов леев (2,7 миллиона долларов).
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными
Заголовок открываемого материала