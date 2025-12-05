Англия и Хорватия сыграют в одной группе на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Сборная Англии попала в одну группу с командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Команды попали в группу L вместе со сборными Ганы и Панамы. Англичане и хорваты последний раз встречались на чемпионате мира в 2018 году, тогда первенство состоялось в России. Хорваты в дополнительное время обыграли англичан в полуфинале со счетом 2:1 и по итогам турнира стали серебряными призерами, показав свой лучший результат в истории чемпионата мира. Спустя четыре года они завоевали бронзу на первенстве в Катаре.

Также в России встречались сборные Англии и Панамы, тогда команды попали в группу G и сыграли со счетом 6:1 в пользу англичан. Сборная Англии показала свой лучший результат на домашнем чемпионате мира 1966 года, став его победителем.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.

Полностью состав групп выглядит следующим образом: