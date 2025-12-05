Англия и Хорватия сыграют в одной группе на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Сборная Англии попала в одну группу с командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Команды попали в группу L вместе со сборными Ганы и Панамы. Англичане и хорваты последний раз встречались на чемпионате мира в 2018 году, тогда первенство состоялось в России. Хорваты в дополнительное время обыграли англичан в полуфинале со счетом 2:1 и по итогам турнира стали серебряными призерами, показав свой лучший результат в истории чемпионата мира. Спустя четыре года они завоевали бронзу на первенстве в Катаре.
Также в России встречались сборные Англии и Панамы, тогда команды попали в группу G и сыграли со счетом 6:1 в пользу англичан. Сборная Англии показала свой лучший результат на домашнем чемпионате мира 1966 года, став его победителем.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
- группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D европейских "стыков" (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия);
- группа В: Канада, победитель пути А европейских "стыков" (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария;
- группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейских "стыков" (Турция/Румыния/Словакия/Косово);
- группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
- группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейских "стыков" (Украина/Швеция/Польша/Албания), Тунис;
- группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
- группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
- группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак), Норвегия;
- группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
- группа К: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;
- группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.