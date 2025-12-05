Рейтинг@Mail.ru
Англия и Хорватия сыграют в одной группе на ЧМ-2026
Футбол
 
21:49 05.12.2025 (обновлено: 22:33 05.12.2025)
Англия и Хорватия сыграют в одной группе на ЧМ-2026
Сборная Англии попала в одну группу с командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
спорт, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026
Англия и Хорватия сыграют в одной группе на ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу сыграет с командой Хорватии в одной группе на ЧМ-2026

© UEFAГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© UEFA
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Сборная Англии попала в одну группу с командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Лионель Месси с трофеем Кубка мира - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?
Вчера, 07:00
Команды попали в группу L вместе со сборными Ганы и Панамы. Англичане и хорваты последний раз встречались на чемпионате мира в 2018 году, тогда первенство состоялось в России. Хорваты в дополнительное время обыграли англичан в полуфинале со счетом 2:1 и по итогам турнира стали серебряными призерами, показав свой лучший результат в истории чемпионата мира. Спустя четыре года они завоевали бронзу на первенстве в Катаре.
Также в России встречались сборные Англии и Панамы, тогда команды попали в группу G и сыграли со счетом 6:1 в пользу англичан. Сборная Англии показала свой лучший результат на домашнем чемпионате мира 1966 года, став его победителем.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
  • группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D европейских "стыков" (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия);
  • группа В: Канада, победитель пути А европейских "стыков" (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария;
  • группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
  • группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейских "стыков" (Турция/Румыния/Словакия/Косово);
  • группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
  • группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейских "стыков" (Украина/Швеция/Польша/Албания), Тунис;
  • группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
  • группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
  • группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак), Норвегия;
  • группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
  • группа К: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;
  • группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Мексика и ЮАР снова сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу
Вчера, 21:48
 
ФутболСпортЧемпионат мира по футболу 2026
 
