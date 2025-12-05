Костромской губернатор поблагодарил волонтеров за помощь фронту

КОСТРОМА, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил волонтёров организации "Армия тыла памяти Эдуарда Реунова" за помощь фронту, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что Сергей Ситников специально приехал в штаб волонтерского движения, чтобы поблагодарить активистов за большую работу по поддержке военнослужащих. Он вручил активистам благодарности губернатора Костромской области за вклад в развитие добровольчества.

"Огромное вам спасибо. Война – это, с одной стороны, тяжесть и боль, с другой стороны - она в людях выявляет самые лучшие качества", - отметил Сергей Ситников.

Движение "Армия тыла памяти Эдуарда Реунова" было создано в октябре 2022 года семьей погибшего в ходе специальной военной операции бойца 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Начинали с того, что вязали носки, собирали медикаменты. Потом стали плести сети, тактические браслеты, шить одежду. Сегодня волонтеры также ведут сбор помощи от населения и бизнеса, по запросам закупают и доставляют в зону проведения спецоперации оборудование и автомобили.

Особая гордость добровольцев, как как они рассказали губернатору, - изготовление аккумуляторных батарей к военным радиостанциям, а также аккумуляторов-пауэрбанков. Сейчас в разработке устройства для дронов.

"Мы принципиально работаем адресно, напрямую с бойцами, отрабатываем их запросы. Всегда на связи с ними, получаем обратную связь, видеосообщения со словами благодарности. Отдельно хочется подчеркнуть, что приезжая в отпуск, бойцы приходят к нам сюда, как к своим родным, повидаться и тоже помогают нам", - рассказала волонтер Виктория Хагиева.

Сегодня в рядах волонтеров уже более тысячи участников. Отделения работают в Павинском, Островском, Сусанинском и Шарьинском районах