Костромской губернатор поблагодарил волонтеров за помощь фронту
Костромская область
Костромская область
 
19:59 05.12.2025
Костромской губернатор поблагодарил волонтеров за помощь фронту
Костромской губернатор поблагодарил волонтеров за помощь фронту - РИА Новости, 05.12.2025
Костромской губернатор поблагодарил волонтеров за помощь фронту
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил волонтёров организации "Армия тыла памяти Эдуарда Реунова" за помощь фронту, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2025
костромская область
костромская область
шарьинский район
сергей ситников
костромская область
шарьинский район
костромская область, шарьинский район, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Шарьинский район, Сергей Ситников
Костромской губернатор поблагодарил волонтеров за помощь фронту

Костромской губернатор Ситников поблагодарил волонтеров за помощь фронту

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил волонтёров организации "Армия тыла памяти Эдуарда Реунова" за помощь фронту, сообщает пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что Сергей Ситников специально приехал в штаб волонтерского движения, чтобы поблагодарить активистов за большую работу по поддержке военнослужащих. Он вручил активистам благодарности губернатора Костромской области за вклад в развитие добровольчества.
"Огромное вам спасибо. Война – это, с одной стороны, тяжесть и боль, с другой стороны - она в людях выявляет самые лучшие качества", - отметил Сергей Ситников.
Движение "Армия тыла памяти Эдуарда Реунова" было создано в октябре 2022 года семьей погибшего в ходе специальной военной операции бойца 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Начинали с того, что вязали носки, собирали медикаменты. Потом стали плести сети, тактические браслеты, шить одежду. Сегодня волонтеры также ведут сбор помощи от населения и бизнеса, по запросам закупают и доставляют в зону проведения спецоперации оборудование и автомобили.
Особая гордость добровольцев, как как они рассказали губернатору, - изготовление аккумуляторных батарей к военным радиостанциям, а также аккумуляторов-пауэрбанков. Сейчас в разработке устройства для дронов.
"Мы принципиально работаем адресно, напрямую с бойцами, отрабатываем их запросы. Всегда на связи с ними, получаем обратную связь, видеосообщения со словами благодарности. Отдельно хочется подчеркнуть, что приезжая в отпуск, бойцы приходят к нам сюда, как к своим родным, повидаться и тоже помогают нам", - рассказала волонтер Виктория Хагиева.
Сегодня в рядах волонтеров уже более тысячи участников. Отделения работают в Павинском, Островском, Сусанинском и Шарьинском районах.
Руководитель движения Виктория Хагиева поблагодарила Сергея Ситникова за постоянную поддержку бойцов и их близких, за помощь в организации работы волонтёров. В знак признательности она подарила главе региона вязаного Чебурашку с позывным "Батя" – такой позывной Сергею Ситникову с уважением дали костромские десантники во время одного из его выездов на фронт.
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Завод по производству березового шпона открылся в Костромской области
Вчера, 20:15
 
Костромская область Шарьинский район Сергей Ситников
 
 
