Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Коррупционный скандал с участием бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини может обернуться роспуском Еврокомиссии. Не исключено, что в нем замешана руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Что происходит в Брюсселе — в материале РИА Новости.

Итальянская мафия

В Бельгии задержали Федерику Могерини, возглавляющую сейчас Колледж Европы, по обвинению в мошенничестве, коррупции, нецелевом использовании средств ЕС и конфликте интересов. Перед этим силовики обыскали офис Европейской внешнеполитической службы и другие учреждения, которые, как утверждается, связаны с возможными махинациями в тендерах на обучение дипломатов.

По версии полиции, соучастниками Могерини были председатель Генерального директората Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Стефано Саннино, а также замдиректора Колледжа Европы Чезаре Зегретти.

Хотя подозреваемые провели за решеткой всего несколько часов, расследование продолжается. Могерини выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами, а Саннино подал в отставку.

Речь идет о событиях 2021-2022-го. Европейская внешнеполитическая служба проводила тендер на финансирование Дипломатической академии ЕС — ежегодной учебной программы для дипломатов в Брюгге. По мнению Европейской прокуратуры (EPPO), Могерини заранее знала, что победит в конкурсе.

"Имеются признаки нарушения ст. 169 финансового регламента, касающейся добросовестной конкуренции: конфиденциальную информацию передали одному из участников тендера", — сообщила прокуратура.

Как уточняет Euractiv, проверку устроили после того, как Колледж Европы неожиданно купил в Брюгге общежитие для студентов за 3,2 миллиона евро, хотя у учебного заведения были финансовые трудности. В то же время без общежития выиграть тендер не получилось бы.

По информации Politico, расследование началось еще до того, как европейскую дипломатию возглавила Кая Каллас. Есть ли претензии к ее предшественнику и преемнику Могерини Жозепу Боррелю, неизвестно. По одной из версий, он мог вступить в преступный сговор с главой Колледжа Европы. К тому же Саннино был генсеком Европейской службы дипломатии при Борреле и параллельно преподавал в вузе Могерини.

Надо сказать, преподаватели и некоторые выпускники не хотели, чтобы она возглавляла колледж: у нее нет соответствующего опыта, можно было найти более подходящего кандидата. Однако Евросовет это проигнорировал, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поддержала Могерини.

Европейский синдикат

Высшее руководство ЕС постоянно сопровождают скандалы. В 2021-м The New York Times уличила фон дер Ляйен в неправомерной закупке у Pfizer чрезмерно большой партии вакцины от коронавируса. В итоге часть медикаментов, обошедшихся в четыре миллиарда евро, утилизировали.

На фон дер Ляйен за это дважды подавали в суд. Ее признали виновной в сокрытии информации о вакцинации, но никакого наказания не назначили. Евродепутаты попытались организовать отставку, однако не хватило голосов.

Кая Каллас тоже отличилась. Еще на посту премьер-министра Эстонии выдавала такие антироссийские заявления, что заслужила в западных СМИ репутацию "людоеда", чем, впрочем, гордилась. Хотя ее правительство — худшее за все годы независимости прибалтийской республики. Обещала не повышать налоги, но сделала это спустя несколько месяцев, а затем вообще погрузила страну в небывалый кризис.

"Три года Каи на посту премьер-министра Эстонии оказались полным провалом. За всю историю мы никогда не были на последнем месте по экономическим показателям в Европе, тем более несколько лет подряд", — отмечал в 2024-м местный депутат Андрей Коробейник.

Тем не менее личное благосостояние Каллас за это время улучшилось. Как выяснили СМИ, семья премьера продолжала вести бизнес в России, пока она проклинала Москву с высоких международных трибун. С 2022-го по февраль 2023-го муж Каллас заработал на торговле с "агрессором" полтора миллиона евро.

Узнав об этом, президент Алар Карис посоветовал премьер-министру уйти в отставку, но она только извинилась перед эстонцами. В дальнейшем Каллас называла попытки оппозиции распустить ее правительство "охотой на ведьм".

Французский связной

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин считает уголовное дело против Могерини серьезным ударом по репутации Еврокомиссии.

"С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что колледж, пусть даже очень статусный, испытывает финансовые трудности и поэтому борется за грант Евросоюза. Все-таки образовательные учреждения — это не нефтяные компании. Конечно, у Могерини были связи в Еврокомиссии, она могла ими воспользоваться, чтобы выиграть тендер. Причем не за спасибо, а за откат. Соответственно, следователям предстоит установить и взяточников. Одним из них может оказаться Боррель", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Могерини и Боррель уже не в Еврокомиссии, поэтому до увольнения всего руководства ЕС вряд ли дойдет, продолжает он. Хотя прецеденты были. Так, в 1999-м глава ЕК Жак Сантер был вынужден покинуть пост вместе с командой из-за обвинений в махинациях. После этого даже создали Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое сейчас помогает EPPO в расследовании дела Могерини.

В свою очередь, старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что экс-главу европейской дипломатии неслучайно задержали во время споров о судьбе замороженных российских активов.

"Как известно, Бельгия последовательно сопротивляется конфискации. ЕК не сдается и продолжает искать способы передачи активов Украине. Возможно, бельгийские власти устали от этого противостояния и решили выложить козырь, чтобы евробюрократы отвлеклись на решение собственных проблем", — рассуждает он.