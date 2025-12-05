Рейтинг@Mail.ru
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию - РИА Новости, 05.12.2025
08:00 05.12.2025 (обновлено: 08:01 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/evrosoyuz-2059811863.html
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию - РИА Новости, 05.12.2025
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
Коррупционный скандал с участием бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини может обернуться роспуском Еврокомиссии. Не исключено, что в нем замешана РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:00:00+03:00
2025-12-05T08:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html
https://ria.ru/20251128/gruziya-2058072442.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
в мире, эстония, бельгия, брюгге, кайя каллас, федерика могерини, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европейская внешнеполитическая служба
В мире, Эстония, Бельгия, Брюгге, Кайя Каллас, Федерика Могерини, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейская внешнеполитическая служба
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию

Оленченко: Еврокомиссию могут распустить из-за коррупционного скандала

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Коррупционный скандал с участием бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини может обернуться роспуском Еврокомиссии. Не исключено, что в нем замешана руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Что происходит в Брюсселе — в материале РИА Новости.

Итальянская мафия

В Бельгии задержали Федерику Могерини, возглавляющую сейчас Колледж Европы, по обвинению в мошенничестве, коррупции, нецелевом использовании средств ЕС и конфликте интересов. Перед этим силовики обыскали офис Европейской внешнеполитической службы и другие учреждения, которые, как утверждается, связаны с возможными махинациями в тендерах на обучение дипломатов.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
По версии полиции, соучастниками Могерини были председатель Генерального директората Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Стефано Саннино, а также замдиректора Колледжа Европы Чезаре Зегретти.
Хотя подозреваемые провели за решеткой всего несколько часов, расследование продолжается. Могерини выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами, а Саннино подал в отставку.
Речь идет о событиях 2021-2022-го. Европейская внешнеполитическая служба проводила тендер на финансирование Дипломатической академии ЕС — ежегодной учебной программы для дипломатов в Брюгге. По мнению Европейской прокуратуры (EPPO), Могерини заранее знала, что победит в конкурсе.
© AP Photo / Eugene HoshikoСтефано Саннино
Стефано Саннино - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Стефано Саннино
"Имеются признаки нарушения ст. 169 финансового регламента, касающейся добросовестной конкуренции: конфиденциальную информацию передали одному из участников тендера", — сообщила прокуратура.
Как уточняет Euractiv, проверку устроили после того, как Колледж Европы неожиданно купил в Брюгге общежитие для студентов за 3,2 миллиона евро, хотя у учебного заведения были финансовые трудности. В то же время без общежития выиграть тендер не получилось бы.
По информации Politico, расследование началось еще до того, как европейскую дипломатию возглавила Кая Каллас. Есть ли претензии к ее предшественнику и преемнику Могерини Жозепу Боррелю, неизвестно. По одной из версий, он мог вступить в преступный сговор с главой Колледжа Европы. К тому же Саннино был генсеком Европейской службы дипломатии при Борреле и параллельно преподавал в вузе Могерини.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас
Надо сказать, преподаватели и некоторые выпускники не хотели, чтобы она возглавляла колледж: у нее нет соответствующего опыта, можно было найти более подходящего кандидата. Однако Евросовет это проигнорировал, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поддержала Могерини.
Европейский синдикат

Высшее руководство ЕС постоянно сопровождают скандалы. В 2021-м The New York Times уличила фон дер Ляйен в неправомерной закупке у Pfizer чрезмерно большой партии вакцины от коронавируса. В итоге часть медикаментов, обошедшихся в четыре миллиарда евро, утилизировали.
© Getty Images / Pier Marco TaccaПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
На фон дер Ляйен за это дважды подавали в суд. Ее признали виновной в сокрытии информации о вакцинации, но никакого наказания не назначили. Евродепутаты попытались организовать отставку, однако не хватило голосов.
Кая Каллас тоже отличилась. Еще на посту премьер-министра Эстонии выдавала такие антироссийские заявления, что заслужила в западных СМИ репутацию "людоеда", чем, впрочем, гордилась. Хотя ее правительство — худшее за все годы независимости прибалтийской республики. Обещала не повышать налоги, но сделала это спустя несколько месяцев, а затем вообще погрузила страну в небывалый кризис.
"Три года Каи на посту премьер-министра Эстонии оказались полным провалом. За всю историю мы никогда не были на последнем месте по экономическим показателям в Европе, тем более несколько лет подряд", — отмечал в 2024-м местный депутат Андрей Коробейник.
© AP Photo / Henry NichollsПрезидент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис
Тем не менее личное благосостояние Каллас за это время улучшилось. Как выяснили СМИ, семья премьера продолжала вести бизнес в России, пока она проклинала Москву с высоких международных трибун. С 2022-го по февраль 2023-го муж Каллас заработал на торговле с "агрессором" полтора миллиона евро.
Узнав об этом, президент Алар Карис посоветовал премьер-министру уйти в отставку, но она только извинилась перед эстонцами. В дальнейшем Каллас называла попытки оппозиции распустить ее правительство "охотой на ведьм".
Французский связной

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин считает уголовное дело против Могерини серьезным ударом по репутации Еврокомиссии.
"С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что колледж, пусть даже очень статусный, испытывает финансовые трудности и поэтому борется за грант Евросоюза. Все-таки образовательные учреждения — это не нефтяные компании. Конечно, у Могерини были связи в Еврокомиссии, она могла ими воспользоваться, чтобы выиграть тендер. Причем не за спасибо, а за откат. Соответственно, следователям предстоит установить и взяточников. Одним из них может оказаться Боррель", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Могерини и Боррель уже не в Еврокомиссии, поэтому до увольнения всего руководства ЕС вряд ли дойдет, продолжает он. Хотя прецеденты были. Так, в 1999-м глава ЕК Жак Сантер был вынужден покинуть пост вместе с командой из-за обвинений в махинациях. После этого даже создали Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое сейчас помогает EPPO в расследовании дела Могерини.
В свою очередь, старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что экс-главу европейской дипломатии неслучайно задержали во время споров о судьбе замороженных российских активов.
© AP Photo / Mark CarlsonОграждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mark Carlson
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе
"Как известно, Бельгия последовательно сопротивляется конфискации. ЕК не сдается и продолжает искать способы передачи активов Украине. Возможно, бельгийские власти устали от этого противостояния и решили выложить козырь, чтобы евробюрократы отвлеклись на решение собственных проблем", — рассуждает он.
Если Еврокомиссия продолжит упорствовать, общественности наверняка сообщат и о других коррупционных эпизодах, добавляет эксперт. Не исключено, что сама фон дер Ляйен знала о махинациях Могерини, но закрывала на это глаза. Если это подтвердится, то, как и в 1999-м, всей Еврокомиссии придется подать в отставку.
 
