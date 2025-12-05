Рейтинг@Mail.ru
Европа склоняется к тому, что Киеву придется пойти на уступки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
14:21 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/evropa-2060078751.html
Европа склоняется к тому, что Киеву придется пойти на уступки, пишут СМИ
2025-12-05T14:21:00+03:00
2025-12-05T14:21:00+03:00
Европа склоняется к тому, что Киеву придется пойти на уступки, пишут СМИ

Pais: Европа склоняется к тому, что Киеву придется уступить территории

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Страны Европы все больше склоняются к тому, что Украине придется пойти на территориальные уступки для того, чтобы завершить конфликт с Россией, сообщает газета Pais.
Согласно изданию, у Европы растет чувство бессилия по поводу своей роли, которую она может играть в решении украинского конфликта. Отмечается, что европейские страны в частности беспокоятся за гарантии безопасности и растущей убежденности в том, что Украина "может быть вынуждена" пойти на крупные территориальные уступки.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США признали противоречия с чиновниками из ЕС из-за конфликта на Украине
11:58
"Никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины не признает этого (возможных территориальных уступок - ред.) публично. Однако эта идея начинает распространятся, не привлекая внимание, как меньшее зло", - отмечает газета.
Pais подчеркивает, что такое восприятие царило на встрече в среду в Брюсселе украинской делегации с представителями стран Европы.
"Встреча прошла продуктивно, но она продемонстрировала некоторые нюансы позиции стран - союзников (Украины - ред.) в отношении территорий, которые требует Россия", - отмечает газета со ссылкой на неназванные дипломатические источники и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова.
Pais отмечает, что некоторые европейские представители дали понять, что будет сложно прийти к миру на Украине без "без большей части жертв". Так газета напоминает о словах президента Финляндии Александра Стубба, который призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир. По словам издания, больше всего против территориальных уступок выступают Польша и страны Балтии.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД
Вчера, 21:08
Как указывает газета, Европе стало ясно, что она осталась практически одна в контексте поддержки Киева, и что на нее ляжет счет по восстановлению страны.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
2 декабря, 02:33
 
