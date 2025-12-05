Европа склоняется к тому, что Киеву придется пойти на уступки, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Страны Европы все больше склоняются к тому, что Украине придется пойти на территориальные уступки для того, чтобы завершить конфликт с Россией, сообщает газета Pais.

Согласно изданию, у Европы растет чувство бессилия по поводу своей роли, которую она может играть в решении украинского конфликта. Отмечается, что европейские страны в частности беспокоятся за гарантии безопасности и растущей убежденности в том, что Украина "может быть вынуждена" пойти на крупные территориальные уступки.

"Никто в Брюсселе , никто из европейских союзников Украины не признает этого (возможных территориальных уступок - ред.) публично. Однако эта идея начинает распространятся, не привлекая внимание, как меньшее зло", - отмечает газета.

Pais подчеркивает, что такое восприятие царило на встрече в среду в Брюсселе украинской делегации с представителями стран Европы.

Рустема Умерова. "Встреча прошла продуктивно, но она продемонстрировала некоторые нюансы позиции стран - союзников (Украины - ред.) в отношении территорий, которые требует Россия", - отмечает газета со ссылкой на неназванные дипломатические источники и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО

Pais отмечает, что некоторые европейские представители дали понять, что будет сложно прийти к миру на Украине без "без большей части жертв". Так газета напоминает о словах президента Финляндии Александра Стубба, который призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир. По словам издания, больше всего против территориальных уступок выступают Польша и страны Балтии

Как указывает газета, Европе стало ясно, что она осталась практически одна в контексте поддержки Киева, и что на нее ляжет счет по восстановлению страны.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.