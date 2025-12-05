Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год для выпускников 9-х классов, соответствующий документ Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год для выпускников 9-х классов, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно приказу, проведение ОГЭ разделено на три периода: досрочный, основной и дополнительный.

Основной период ОГЭ начнется 2 июня с экзамена по математике, 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня – по русскому языку. Кроме того, 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики.

Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат.

Так, 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля – по русскому языку, 3 и 6 июля – по всем учебным предметам кроме русского языка и математики.

Досрочный период сдачи ОГЭ запланирован на период с 21 апреля по 18 мая.