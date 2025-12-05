https://ria.ru/20251205/ekzamen-2060178917.html
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год - РИА Новости, 05.12.2025
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год для выпускников 9-х классов, соответствующий документ опубликован на портале нормативных... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:07:00+03:00
2025-12-05T18:07:00+03:00
2025-12-05T18:07:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_ec6f121af4b2c8dc56eb3817bcda1df1.jpg
https://ria.ru/20251205/raspisanie-2060164748.html
https://ria.ru/20251108/rossiya-2053659262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ea96dd74124f4d63d5d2e602e3d30e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год для выпускников 9-х классов, соответствующий документ опубликован
на портале нормативных правовых актов.
Согласно приказу, проведение ОГЭ разделено на три периода: досрочный, основной и дополнительный.
Основной период ОГЭ начнется 2 июня с экзамена по математике, 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня – по русскому языку. Кроме того, 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики.
Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат.
Так, 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля – по русскому языку, 3 и 6 июля – по всем учебным предметам кроме русского языка и математики.
Досрочный период сдачи ОГЭ запланирован на период с 21 апреля по 18 мая.
ОГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.