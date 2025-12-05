Рейтинг@Mail.ru
18:07 05.12.2025
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год для выпускников 9-х классов, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно приказу, проведение ОГЭ разделено на три периода: досрочный, основной и дополнительный.
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
