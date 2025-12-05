Эксперт рассказал, как договор России и КНДР сдерживает напряженность

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР сдерживает напряженность в Азиатско-тихоокеанском регионе, поскольку при наличии соглашений с ядерными державами и у КНДР, и у Республики Корея вероятность конфликта на Корейском полуострове резко снижается, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов.
Ровно год прошел с момента ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. За год с начала действия договора сотрудничество РФ и КНДР, как отмечают официальные лица двух стран, вышло на новый уровень. В конце октября президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, где заявил, что отношения России и КНДР развиваются "по плану".
"Договор сдерживает напряженность в регионе, поскольку заключение этого соглашения окончательно сформировало структуру, когда и Север, и Юг имеют договоренности с ядерными державами, которые должны помогать в случае агрессии. Таким образом, вероятность вооруженного столкновения на Корейском полуострове резко падает, поскольку оно может превратиться в макрорегиональный конфликт с применением ядерного оружия", - отметил Асмолов.
По его словам, благодаря Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР и КНДР, и Южная Корея вряд ли в реальности перейдут красную черту, несмотря на гонку вооружений и грозные заявления.
Эксперт также отметил, что соглашение между двумя странами "показало себя как реально действующее, а не подписанное ради бумажки". "Это касается не только военного сотрудничества, но и в целом взаимодействия по разным направлениям, таким как образование, здравоохранение, обмен делегациями разных министерств и ведомств", - сказал Асмолов.
"Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой, а также Пхеньяном и Пекином показывает, что КНДР - это не страна, с которой никто не хочет дружить. Вопрос в том, что сами Соединенные Штаты могут предложить КНДР в качестве реального тезиса для переговоров с учетом того, что денуклеаризацию они обсуждать не будут", - заключил эксперт.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 5 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. В документе содержатся 23 статьи, предусматривающие расширение сотрудничества в различных стратегических сферах. Помимо вопросов взаимной военной помощи, они охватывают торговлю, экономику, инвестиции, науку и технологии, в том числе сферы космоса и мирного атома.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
В ходе двусторонних переговоров президента РФ и лидера КНДР 3 сентября Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.