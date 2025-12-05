На Западе раскрыли, на что решились в ЕС после встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Европа пытается очернить президента России Владимира Путина, чтобы сорвать мирное урегулирования конфликта на Украине, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
Так он отреагировал на статью Daily Express, в которой утверждается, что российский лидер якобы не хочет следовать плану главы Белого дома Дональда Трампа.
"Паника в Европе из-за возможного установления мира", — заявил профессор.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
