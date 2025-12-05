Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проверяют косметолога после данных об осложнениях у клиенток - РИА Новости, 05.12.2025
10:36 05.12.2025
В Дагестане проверяют косметолога после данных об осложнениях у клиенток
В Дагестане проверяют косметолога после данных об осложнениях у клиенток
Следователи в Дагестане проводят доследственную проверку в связи с информацией о том, что у клиенток косметолога в Махачкале возникают осложнения
2025-12-05T10:36:00+03:00
2025-12-05T10:36:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
республика дагестан
россия
2025
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане проверяют косметолога после данных об осложнениях у клиенток

СК проводит проверку косметолога в Махачкале после сообщений о смерти клиентки

МАХАЧКАЛА, 5 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят доследственную проверку в связи с информацией о том, что у клиенток косметолога в Махачкале возникают осложнения из-за некачественного проведения процедур, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В четверг в ряде Telegram-каналов появились публикации о женщинах, которым причинен вред здоровью при проведении косметологических и хирургических процедур в одной из частных клиник Махачкалы. При этом сообщается, что одна из девушек якобы скончалась от сепсиса после процедуры.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что в городе Махачкале косметолог ненадлежащим образом оказывает профессиональные услуги, в связи с чем у клиенток после проведенных процедур возникают осложнения, требующие последующего лечения. По указанному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в управлении.
