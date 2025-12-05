Рейтинг@Mail.ru
20:34 05.12.2025
В Чувашии задержали двух наркокурьеров
Полицейские в Чувашии задержали жителей Башкортостана, перевозивших в машине около 40 килограммов мефедрона и гашиша, сообщает МВД республики. РИА Новости, 05.12.2025
происшествия, чувашская республика (чувашия)
В Чувашии задержали двух наркокурьеров

Внедорожник на трассе М-7 "Волга", внутри которого перевозили 40 кг наркотиков
Внедорожник на трассе М-7 "Волга", внутри которого перевозили 40 кг наркотиков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Полицейские в Чувашии задержали жителей Башкортостана, перевозивших в машине около 40 килограммов мефедрона и гашиша, сообщает МВД республики.
По оперативной информации, водитель и пассажир забрали крупную партию наркотиков из тайника-закладки в Ленинградской области и следовали в Уфу.
Сотрудники ДПС остановили внедорожник "Инфинити" с номерами Башкирии на трассе М-7 "Волга" в Моргаушском округе.
"При понятых водитель и пассажир - жители Уфы заявили, что ничего запрещенного у них нет, но в ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли под капотом, в багажнике и салоне "Инфинити" 42 брикета и пакета с запрещенными веществами растительного и синтетического происхождения", - говорится в сообщении МВД Чувашии.
Отмечается, что в поле зрения сотрудников полиции Чувашии сообщники попали два месяца назад как оптовые наркокурьеры. Изъятую партию наркотиков они должны были сбыть путем оборудования тайника-закладки - на территории Башкирии.
"Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Машина помещена на спецстоянку, в отношении уфимцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
