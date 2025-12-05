В Чувашии задержали двух наркокурьеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Полицейские в Чувашии задержали жителей Башкортостана, перевозивших в машине около 40 килограммов мефедрона и гашиша, сообщает МВД республики.

По оперативной информации, водитель и пассажир забрали крупную партию наркотиков из тайника-закладки в Ленинградской области и следовали в Уфу

Сотрудники ДПС остановили внедорожник "Инфинити" с номерами Башкирии на трассе М-7 "Волга" в Моргаушском округе.

"При понятых водитель и пассажир - жители Уфы заявили, что ничего запрещенного у них нет, но в ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли под капотом, в багажнике и салоне "Инфинити" 42 брикета и пакета с запрещенными веществами растительного и синтетического происхождения", - говорится в сообщении МВД Чувашии.

Отмечается, что в поле зрения сотрудников полиции Чувашии сообщники попали два месяца назад как оптовые наркокурьеры. Изъятую партию наркотиков они должны были сбыть путем оборудования тайника-закладки - на территории Башкирии.