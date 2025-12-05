"Джентльмен Брижит" и отряд киллеров. Макроны угрожают убийством

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже

© AP Photo / Pool/ Thibault Camus Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Американская журналистка Кэндис Оуэнс шокировала общественность новым заявлением. Она раскрыла, к чему может готовиться чета Макронов. Ее слова наделали много шума. Почему?

"Я говорю именно о сатанинской власти"

Имя Кэндис Оуэнс сейчас в очередной раз на пике популярности. Журналистка из США получила широкую известность теориями о том, что жена президента Франции Брижит Макрон является биологическим мужчиной.

Сейчас она заявляет, что на нее может готовиться покушение, и обвиняет в этом французские власти. Информацию ей передал "высокопоставленный сотрудник французского правительства".

Причем, по мнению журналистки, в заговоре по сокрытию личности Брижит замешаны представители нескольких государств, что переводит расследование на иной уровень.

"Представьте, что вы настолько защищены, что заставляете несколько государств вступить в сговор, чтобы скрыть очевидный факт: вы родились с пенисом. Вот что такое настоящая власть", — говорит Оуэнс.

Также журналистка размышляет о природе власти, которая на такое способна, и делает совсем неутешительные выводы.

"Я говорю именно о сатанинской власти. А противоядием от сатаны всегда является Христос", — поясняет Оуэнс.

Группа киллеров и полтора миллиона долларов

По словам Оуэнс, информацию о готовящемся на нее покушении она получила от источника во французском правительстве. Тот даже предоставил доказательства, что работает в структурах власти.

Макроны, как считает журналистка, заказали и оплатили ее убийство, дав зеленый свет небольшому отряду из Группы вмешательства Национальной жандармерии.

Также Кэндис утверждает — убийца американского политика Чарли Кирка прошел подготовку в 13-й бригаде Иностранного легиона, а жизнь журналиста Ксавье Пуссара, сторонника теории, что Брижит Макрон родилась мужчиной, также находится под угрозой.

Тем не менее Оуэнс заявляет: некоторые детали все же требуют проверки:

"Я сказала, что есть документальные данные о том, что Макрон якобы заплатил 1,5 миллиона долларов... Пока я не увижу собственными глазами эти счета, эти данные остаются только гипотезой", — сообщила журналистка.

Молчание "первого джентльмена" Франции

По мнению Оуэнс, весьма подозрительно выглядит отсутствие реакции четы Макронов в ответ на обвинения. Она напомнила, что "первый джентльмен" Франции, то есть Брижит Макрон, подает на нее в суд якобы за слова о поле.

Но когда та же самая Оуэнс публично обвиняет Макронов в организации покушения на ее жизнь, "первый джентльмен" по каким-то причинам не спешит подавать на нее в суд за клевету или опровергать слухи.

Ранее Макрон и его супруга тратили усилия на то, чтобы представить Оуэнс "сумасшедшей и конфликтной журналисткой", нанимая для этого частных детективов.

"Они намекали, что я, возможно, работаю на Россию. <...> И они за это расследование заплатили", — говорит журналистка.

Любой может стать мишенью

Журналистка недоумевает — казалось бы, она дает идеальную возможность доказать, что она сумасшедшая, но Макроны ей не пользуются. По мнению Оуэнс , странное поведение может указывать на то, что французский источник не соврал — чета первых лиц Франции действительно может готовить ее “устранение”.

Особенно Оуэнс акцентирует внимание на том, что давление на людей, которые "узнают слишком много", становится нормой.

"Стоит узнать что-то лишнее — и вы становитесь мишенью. Мишенью людей, которые находятся в тени", — утверждает журналистка.

Все это происходит на фоне судебного преследования лиц, утверждавших, что Брижит Макрон — биологический мужчина.

Можно добавить, что в середине июля Апелляционный суд Парижа вынес оправдательный приговор независимой журналистке Наташе Рей, а также второй женщине, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд решил, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы.