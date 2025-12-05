Рейтинг@Mail.ru
"Джентльмен Брижит" и отряд киллеров. Макроны угрожают убийством - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/brizhit-2060057818.html
"Джентльмен Брижит" и отряд киллеров. Макроны угрожают убийством
"Джентльмен Брижит" и отряд киллеров. Макроны угрожают убийством - РИА Новости, 05.12.2025
"Джентльмен Брижит" и отряд киллеров. Макроны угрожают убийством
Американская журналистка Кэндис Оуэнс шокировала общественность новым заявлением. Она раскрыла, к чему может готовиться чета Макронов. Ее слова наделали много... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:55:00+03:00
2025-12-05T15:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_0:81:2182:1309_1920x0_80_0_0_7400f5a8bb9aed39879752226ec2486b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_50:0:1990:1455_1920x0_80_0_0_643ae007bc88a531bef72018bac36c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Джентльмен Брижит" и отряд киллеров. Макроны угрожают убийством

© AP Photo / Pool/ Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Американская журналистка Кэндис Оуэнс шокировала общественность новым заявлением. Она раскрыла, к чему может готовиться чета Макронов. Ее слова наделали много шума. Почему?

"Я говорю именно о сатанинской власти"

Имя Кэндис Оуэнс сейчас в очередной раз на пике популярности. Журналистка из США получила широкую известность теориями о том, что жена президента Франции Брижит Макрон является биологическим мужчиной.
Сейчас она заявляет, что на нее может готовиться покушение, и обвиняет в этом французские власти. Информацию ей передал "высокопоставленный сотрудник французского правительства".
© Candace Owens/YouTubeКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Candace Owens/YouTube
Кэндис Оуэнс
Причем, по мнению журналистки, в заговоре по сокрытию личности Брижит замешаны представители нескольких государств, что переводит расследование на иной уровень.
"Представьте, что вы настолько защищены, что заставляете несколько государств вступить в сговор, чтобы скрыть очевидный факт: вы родились с пенисом. Вот что такое настоящая власть", — говорит Оуэнс.
Также журналистка размышляет о природе власти, которая на такое способна, и делает совсем неутешительные выводы.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
"Я говорю именно о сатанинской власти. А противоядием от сатаны всегда является Христос", — поясняет Оуэнс.

Группа киллеров и полтора миллиона долларов

По словам Оуэнс, информацию о готовящемся на нее покушении она получила от источника во французском правительстве. Тот даже предоставил доказательства, что работает в структурах власти.
Макроны, как считает журналистка, заказали и оплатили ее убийство, дав зеленый свет небольшому отряду из Группы вмешательства Национальной жандармерии.
© AP Photo / Peter DejongСотрудники жандармерии Франции
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудники жандармерии Франции
Также Кэндис утверждает — убийца американского политика Чарли Кирка прошел подготовку в 13-й бригаде Иностранного легиона, а жизнь журналиста Ксавье Пуссара, сторонника теории, что Брижит Макрон родилась мужчиной, также находится под угрозой.
Тем не менее Оуэнс заявляет: некоторые детали все же требуют проверки:
"Я сказала, что есть документальные данные о том, что Макрон якобы заплатил 1,5 миллиона долларов... Пока я не увижу собственными глазами эти счета, эти данные остаются только гипотезой", — сообщила журналистка.

Молчание "первого джентльмена" Франции

По мнению Оуэнс, весьма подозрительно выглядит отсутствие реакции четы Макронов в ответ на обвинения. Она напомнила, что "первый джентльмен" Франции, то есть Брижит Макрон, подает на нее в суд якобы за слова о поле.
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте Брижит Макрон в детстве
Брижит Макрон в детстве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте
Брижит Макрон в детстве
Но когда та же самая Оуэнс публично обвиняет Макронов в организации покушения на ее жизнь, "первый джентльмен" по каким-то причинам не спешит подавать на нее в суд за клевету или опровергать слухи.
Ранее Макрон и его супруга тратили усилия на то, чтобы представить Оуэнс "сумасшедшей и конфликтной журналисткой", нанимая для этого частных детективов.
"Они намекали, что я, возможно, работаю на Россию. <...> И они за это расследование заплатили", — говорит журналистка.

Любой может стать мишенью

Журналистка недоумевает — казалось бы, она дает идеальную возможность доказать, что она сумасшедшая, но Макроны ей не пользуются. По мнению Оуэнс , странное поведение может указывать на то, что французский источник не соврал — чета первых лиц Франции действительно может готовить ее “устранение”.
© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Особенно Оуэнс акцентирует внимание на том, что давление на людей, которые "узнают слишком много", становится нормой.
"Стоит узнать что-то лишнее — и вы становитесь мишенью. Мишенью людей, которые находятся в тени", — утверждает журналистка.
Все это происходит на фоне судебного преследования лиц, утверждавших, что Брижит Макрон — биологический мужчина.
Можно добавить, что в середине июля Апелляционный суд Парижа вынес оправдательный приговор независимой журналистке Наташе Рей, а также второй женщине, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд решил, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
Адвокат Брижит Макрон, впрочем, сообщил, что будет обжаловать это решение в кассационном суде.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала