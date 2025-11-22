Рейтинг@Mail.ru
Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон - РИА Новости, 22.11.2025
21:41 22.11.2025 (обновлено: 22:09 22.11.2025)
Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон
Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон - РИА Новости, 22.11.2025
Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная тем, что продвигает теорию о том, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:41:00+03:00
2025-11-22T22:09:00+03:00
в мире
франция
сша
европа
брижит макрон
кэндис оуэнс
бриджит макрон
франция
сша
европа
в мире, франция, сша, европа, брижит макрон, кэндис оуэнс, бриджит макрон
В мире, Франция, США, Европа, Брижит Макрон, Кэндис Оуэнс, Бриджит Макрон
Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон

Оуэнс заявила, что на нее может готовиться покушение жандармерией Франции

© Candace Owens/YouTubeКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Candace Owens/YouTube
Кэндис Оуэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная тем, что продвигает теорию о том, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной, заявила, что на нее может готовиться покушение.
По ее словам, с ней связывался некий источник из французских властных кругов. Выяснив должность этого человека и его близость к французской чете, Оуэнс, по ее словам, сочла предоставленную им информацию "достаточно достоверной, чтобы опубликовать её в случае, если что-то произойдет", - написала Оуэнс в субботу в соцсети Х.
Чарли Кирк во время выступления в Университете долины Юта - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США
10 сентября, 23:57
По ее словам, операция по ее убийству была поручена небольшой группе национальной жандармерии Франции, в которую входит один израильтянин. Она также утверждает, что жизнь журналиста Ксавье Пуссара, который тоже делал громкие заявления о половой принадлежности Бриджит Макрон, также находится под угрозой.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ: обвиняемые в травле Брижит Макрон требуют в суде доказать ее пол
28 октября, 15:36
 
