Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная тем, что продвигает теорию о том, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной, заявила, что на нее может готовиться покушение.
По ее словам, с ней связывался некий источник из французских властных кругов. Выяснив должность этого человека и его близость к французской чете, Оуэнс, по ее словам, сочла предоставленную им информацию "достаточно достоверной, чтобы опубликовать её в случае, если что-то произойдет", - написала Оуэнс в субботу в соцсети Х.
По ее словам, операция по ее убийству была поручена небольшой группе национальной жандармерии Франции, в которую входит один израильтянин. Она также утверждает, что жизнь журналиста Ксавье Пуссара, который тоже делал громкие заявления о половой принадлежности Бриджит Макрон, также находится под угрозой.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.