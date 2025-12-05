Белоруссия проинформировала МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Белоруссия проинформировала гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о планах по расширению ядерной генерации в республике, сообщил белорусский МИД.
"Заместитель министра (иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета на встрече в Вене - ред.) проинформировал генерального директора (МАГАТЭ - ред.) о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы", - говорится в сообщении.
В ходе состоявшейся в пятницу встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества и перспективы дальнейшей работы. Секрета подчеркнул значимость для Минска партнерства с МАГАТЭ, поблагодарив агентство за поддержку в укреплении режима ядерной и радиационной безопасности. Он с удовлетворением отметил, что миссия МАГАТЭ по оценке системы образования и подготовки кадров (EduTA), прошедшая в республике в ноябре, высоко оценила национальную систему подготовки специалистов в области радиационной безопасности и работу профильных учреждений.
В середине ноября вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич после совещания у президента страны Александра Лукашенко сообщил о принятом решении строить третий энергоблок на действующей Белорусской АЭС. Несколькими днями позже Лукашенко заявил, что обсуждение темы строительства второй АЭС в Белоруссии продолжится, возможно, ее мощности понадобятся и юго-западу России.
Первый блок Белорусской атомной станции, возведенной в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006", был включен в объединенную энергосистему Белоруссии в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года. К настоящему времени суммарная выработка БелАЭС превысила 53 миллиардов кВт.ч электроэнергии.
