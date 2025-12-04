https://ria.ru/20251204/vsu-2059679115.html
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:07:00+03:00
2025-12-04T07:07:00+03:00
2025-12-04T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
https://ria.ru/20251204/spetsoperatsiya-2059673817.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР