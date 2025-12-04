Рейтинг@Mail.ru
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 04.12.2025
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Позитивные сдвиги наблюдаются и в районе Надии (ЛНР). Там отмечено самовольное оставление позиций ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) и увеличение межпозиционного пространства", - заявил эксперт, ссылаясь на свои источники.
Марочко также сообщил, что украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного.
Батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой, заявил Марочко
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
