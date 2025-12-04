Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря, начавшаяся ночью, продолжается, сообщили ученые - РИА Новости, 04.12.2025
Наука
 
12:30 04.12.2025
Магнитная буря, начавшаяся ночью, продолжается, сообщили ученые
Геомагнитные возмущения, начавшиеся накануне, продолжаются уже более десяти часов
земля
земля, российская академия наук, общество
Наука, Земля, Российская академия наук, Общество
Магнитная буря, начавшаяся ночью, продолжается, сообщили ученые

ИКИ РАН: геомагнитные возмущения продолжаются уже более 10 часов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Геомагнитные возмущения, начавшиеся накануне, продолжаются уже более десяти часов, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
О начале магнитной бури Лаборатория сообщила около полуночи по московскому времени накануне. Она возникла из-за влияния корональной дыры на Солнце, а также под воздействием плазмы, дошедшей до Земли после вспышки на Солнце 1 декабря.
Согласно данным на сайте Лаборатории, буря, имевшая сначала уровень G2 (умеренная), опустилась ночью до слабой G1, а ближе к утру ослабла ещё больше. Тем не менее, геомагнитное поле Земли, по данным учёных, остаётся возмущённым. Индекс геомагнитной активности находится на уровне Кр = 4,33, близком к магнитной буре.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
НаукаЗемляРоссийская академия наукОбщество
 
 
