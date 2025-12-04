Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках
22:23 04.12.2025
На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках
На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках
2025-12-04T22:23:00+03:00
2025-12-04T22:23:00+03:00
2025
На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках

Дубинский: Умеров под предлогом командировок скрывается от обвинений НАБУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров под предлогом командировок скрывается от предъявления ему обвинений Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"С момента бегства с Украины в середине ноября, блуждающий татарин Умеров якобы на пару дней прилетал в Украину, но это неправда. Третью неделю татарин пересиживает "миндичгейт" то в Турции, то в США, то в Европе. Делает вид, что ведет переговоры. На самом деле - скрывается от подозрения НАБУ", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Встреча Уиткоффа и Умерова не будет продолжением переговоров, пишет FT
Вчера, 15:15
Умеров на фоне слухов о его причастности к резонансному коррупционному скандалу в середине ноября отправился с официальным визитом в Турцию, оттуда в Катар. Его пресс-секретарь Диана Давитян заверяла, что ее шеф вернется на Украину 20 ноября. После этого Умеров как член украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине летал в Женеву, Флориду, затем провел встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже НАБУ сообщило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МИД: время покажет, насколько Умеров готов к содержательному разговору
Вчера, 14:00
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаТурцияРоссияТимур МиндичРустем УмеровАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
