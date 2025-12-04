Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев заявил НАТО, что не примет неоднозначные гарантии безопасности - РИА Новости, 04.12.2025
15:46 04.12.2025
СМИ: Киев заявил НАТО, что не примет неоднозначные гарантии безопасности
Украина заявила странам НАТО, что не примет неоднозначные гарантии безопасности, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванного дипломата.
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украина заявила странам НАТО, что не примет неоднозначные гарантии безопасности, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванного дипломата.
"В ходе... заседания совета НАТО-Украина (накануне - ред.) украинский министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности", - говорится в сообщении издания.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
