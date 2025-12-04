Рейтинг@Mail.ru
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 04.12.2025 (обновлено: 20:29 04.12.2025)
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Россия и США работают над решением украинского конфликта без участия Европы и Киева, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
украина
россия
сша
украина, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, евросоюз, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Дело Миндича
"У Зеленского нет карт". В США сделали заявление о переговорах по Украине

Санчес: Россия и США работают над мирным договором без Украины и Европы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия и США работают над решением украинского конфликта без участия Европы и Киева, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
"Америка и Россия работают над этим вопросом без Украины и Европы. Они определяют границы, по которым должен быть заключен мирный договор", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин прокомментировал план США по Украине
Вчера, 10:34
Журналист также уточнил, что теперь у Зеленского "нет карт" и ему стоило прислушаться к президенту США Дональду Трампу еще на первой встрече в Овальном кабинете.
Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
3 декабря, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДело Миндича
 
 
