Итальянских наемников ВСУ позвали провести уроки в школах Украины
03:17 04.12.2025 (обновлено: 04:31 04.12.2025)
Итальянских наемников ВСУ позвали провести уроки в школах Украины
Итальянских наемников ВСУ позвали провести уроки в школах Украины

РИА Новости: итальянских наемников ВСУ попросили провести уроки в школах Украины

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наемники из Италии, которые проходят службу в рядах ВСУ, провели украинским школьникам лекцию о своем опыте участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
Итальянец по имени Поло опубликовал в своем аккаунте в Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) видео, на котором он посетил украинскую школу и рассказал ученикам о своем военном опыте в рядах украинской армии. По словам Поло, школьники признались, что им приходится плести маскировочные сети.
В июне 2025 года итальянский наемник также встретился с мэром Киева Владимиром Кличко, мэром Тернополя Сергеем Надалом, и мэром Винницы Сергеем Морхуновым.
Во всех вышеназванных поездках его сопровождал позднее ликвидированный итальянский наемник Юрий Привентали, служивший в составе нацистского подразделения "Карпатская Сич". Он также являлся вице-президентом ассоциации "STUR - Support The Ukrainian Resistance", основанной итальянскими наемниками. В своих публикациях Поло неоднократно благодарит "STUR" за поставку гуманитарной помощи.
Медики помогают тяжело раненому боевику ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал на Украине, сообщили СМИ
Вчера, 15:46
Согласно данным из социальной сети, итальянский наемник находится на территории Украины с 6 сентября 2024 года. С этого момента он активно публикует кадры в военной форме с украинской символикой. В описании к публикациям итальянец отмечал такие населенные пункты, как Киев, Тернополь, Винница.
В интервью одному немецкому онлайн-изданию Поло рассказал, что начал с 3 месяцев службы в интернациональном легионе Украины, а позже перешел в обычное подразделение ВСУ.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД Южной Кореи подтвердил смерть наемника на Украине
27 ноября, 07:35
В этом же интервью Пол объяснил, что на Украине есть программы реабилитации для солдат, у которых диагностированы определенные типы психических расстройств. Однако он и его сослуживцы не смогли воспользоваться этим видом лечения, так как "им не поставили диагноз".
Его знакомые соотечественники уже погибли за Киевский режим, их он поминал на площади Независимости в Киеве, о чем свидетельствует публикация от 9 мая 2025.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Колумбийский наемник ВСУ рассказал, какие наркокартели воюют на Украине
24 ноября, 20:14
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
