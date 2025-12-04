МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наемники из Италии, которые проходят службу в рядах ВСУ, провели украинским школьникам лекцию о своем опыте участия в боевых действиях, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

Итальянец по имени Поло опубликовал в своем аккаунте в Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) видео, на котором он посетил украинскую школу и рассказал ученикам о своем военном опыте в рядах украинской армии. По словам Поло, школьники признались, что им приходится плести маскировочные сети.

Во всех вышеназванных поездках его сопровождал позднее ликвидированный итальянский наемник Юрий Привентали, служивший в составе нацистского подразделения "Карпатская Сич". Он также являлся вице-президентом ассоциации "STUR - Support The Ukrainian Resistance", основанной итальянскими наемниками. В своих публикациях Поло неоднократно благодарит "STUR" за поставку гуманитарной помощи.

Согласно данным из социальной сети, итальянский наемник находится на территории Украины с 6 сентября 2024 года. С этого момента он активно публикует кадры в военной форме с украинской символикой. В описании к публикациям итальянец отмечал такие населенные пункты, как Киев, Тернополь, Винница.

В интервью одному немецкому онлайн-изданию Поло рассказал, что начал с 3 месяцев службы в интернациональном легионе Украины, а позже перешел в обычное подразделение ВСУ

В этом же интервью Пол объяснил, что на Украине есть программы реабилитации для солдат, у которых диагностированы определенные типы психических расстройств. Однако он и его сослуживцы не смогли воспользоваться этим видом лечения, так как "им не поставили диагноз".

Его знакомые соотечественники уже погибли за Киевский режим, их он поминал на площади Независимости в Киеве, о чем свидетельствует публикация от 9 мая 2025.

Ближним Востоком. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном